Przełom ws. zasiłku pogrzebowego. Rząd zdecydował

Rada Ministrów przyjęła we wtorek przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on, że od 1 stycznia 2026 roku nastąpi podwyżka kwoty wysokości zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tys. zł. Obecna kwota świadczenia pozostaje na tym samym poziomie od 2011 roku.

– Dla wielu osób, szczególnie starszych, pokrycie kosztów pogrzebu bliskiej osoby to ogromny wydatek. W efekcie do bolesnego doświadczenia straty dochodzą kolejne obawy i stres o finanse. Koszty z roku na rok rosną, a kwota zasiłku pogrzebowego nie zmieniała się od 2011 roku – podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z szacunków resortu wynika, że koszt usług pogrzebowych to obecnie od 11 do nawet 14 tys. zł.

Zasiłek pogrzebowy. W jakiej sytuacji waloryzacja?

Podwyżka zasiłku pogrzebowego to nie wszystko. Ministerstwo informuje, że przyjęty dziś przez rząd projekt zakłada również waloryzację świadczenia. Kwota zasiłku będzie podwyższana o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, jeśli inflacja w danym roku przekroczy 5 proc.

Projekt wprowadza też możliwość przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu. Zasiłek będzie przyznawany niezależnie od dochodu i będzie mógł być przyznany osobie, która pokryła koszty pogrzebu:

jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy,

jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia koszty (m.in. transport zwłok z zagranicy).

Obecnie zasiłek celowy z pomocy społecznej jest przyznawany przez gminy w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a także w przypadku poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego.

Polacy chcą podwyżki świadczenia

Podwyżki zasiłku pogrzebowego oczekują Polacy. Dowodzi tego przeprowadzony w październiku zeszłym roku sondaż SW Research dla „Wprost". Uczestników badania zapytano o to, jaka powinna być kwota świadczenia. Jedynie 12,3 proc. uznało, że obowiązująca od blisko 15 lat kwota 4 tys. zł powinna pozostać. Niespełna 79 proc. ankietowano uważa, że kwota ta jest zbyt niska i powinna wzrosnąć. Tylko 2,6 proc. badanych opowiedziało się za obniżką dotychczasowej kwoty, a zaledwie 1,4 proc. twierdzi, że w ogóle nie powinien obowiązywać zasiłek pogrzebowy. Blisko 5 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

