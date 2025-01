Bon senioralny opóźni się? „Ten rok jest niezbędny"

Niemal dokładnie rok temu ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz zapowiedziała uruchomienie bonu senioralnego. Ma być on formą wsparcia dla osób, które nie mogą zająć się bliskimi, a zarazem sposobem na organizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób starszych wymagających opieki.

Jesienią zeszłego roku przedstawiono projekt ustawy w tej sprawie. Zakłada on, że maksymalna wartość bonu senioralnego wyniesie 2150 zł miesięcznie, czyli 50 proc. wynagrodzenia minimalnego w drugiej połowie 2024 roku. To będzie odpowiadało 50 godzinom usług wsparcia. Co istotne, bon senioralny nie będzie wypłacany w gotówce. Będzie to zadanie własne gminy, finansowane z budżetu państwa.

O wsparcie będzie mogła ubiegać się rodzina seniora, który ukończył 75. rok życia i ma przyznaną emeryturę lub rentę. Średnie miesięczne świadczenie seniora – z uwzględnieniem dodatku pielęgnacyjnego – nie będzie jednak mogło przekroczyć następujących kwot:

3500 zł brutto w 2026 r.

4000 zł brutto w 2027 r.

4500 zł brutto w 2028 r.

5000 zł brutto w 2029 r.

Kiedy ruszy bon senioralny?

Kwestia bonu senioralnego pojawiła się w dzisiejszym wywiadzie ministry ds. polityki senioralnej dla Radia Zet. Marzena Okła-Drewnowicz poinformowała, że zakończyły się konsultacje nad projektem. Uruchomienie usługi nastąpi – jak przewiduje projekt – wraz z początkiem 2026 roku, co oznacza, że wnioski będzie można składać najwcześniej za rok.

– Ten rok jest niezbędny, by rozpocząć szkolenia dla potencjalnych opiekunów – wyjaśniła ministra ds. polityki senioralnej. – W tym roku powinniśmy wykształcić przynajmniej minimum kadry, by gminy mogły tę usługę zlecić – dodała.

Okła-Drewnowicz podkreśliła, że przeprowadzone konsultacje pokazały, że istnieje przepaść między zapewnieniem różnych form wsparcia osobom starszym zamieszkującym w miastach, a w mniejszych miejscowościach i na wsiach. Z danych przedstawionych przez ministrę wynika, że w co dziesiątej gminie w ogóle nie są świadczone usługi opiekuńcze.

