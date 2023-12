Nowy rząd szykuje bon dla seniorów. Minister podaje szczegóły

W tym tygodniu posłanka Koalicji Obywatelskiej Marzena Okła-Drewnowicz stanęła na czele nowo powołanego resortu do spraw polityki senioralnej.

Czym będzie bon senioralny?

W wywiadzie dla Business Insider Polska pani minister zapowiada uruchomienie tzw. bonu senioralnego. Ma być on formą wsparcia dla osób, "które pracują i nie mogą zająć się bliskimi, sposobem na organizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób starszych wymagających opieki".

– Nie będzie miał formy gotówkowej, ale będzie nim można zapłacić za usługę. Spodziewamy się, że kiedy taki instrument finansowy pojawi się na rynku, samorządom będzie się opłacało zatrudniać asystentów i opiekunów dla osób potrzebujących wsparcia ze względu na wiek – mówi w rozmowie z portalem Okła-Drewnowicz.

Minister do spraw polityki senioralnej przyznaje, że „tego nie da się zrobić z dnia na dzień, bo cały ten system trzeba najpierw stworzyć". – Dziś możliwości wsparcia są zróżnicowane i punktowe, wiele zależy od miejsca zamieszkania. Inaczej jest w dużym mieście, inaczej w mniejszym, a najtrudniejsza sytuacja panuje na obszarach wiejskich – mówi Okła-Drewnowicz.

Szefowa resortu do spraw polityki senioralnej podkreśla, że projekt bonu jest już przygotowany. – Dopiero teraz mamy jednak narzędzia, by przerodził się w dobrze skonsultowaną ustawę. Nie możemy sobie pozwolić na eksperyment na żywym człowieku. Przed wdrożeniem programu usiądziemy do rozmów z seniorami i samorządowcami. One pozwolą nam wprowadzać te zmiany mądrze i według odpowiedniego harmonogramu – tłumaczy Okła-Drewnowicz.

Priorytety na 100 dni

Minister podkreśla, że kwestia bonu senioralnego będzie jej priorytetem na pierwsze 100 dni rządów. Inna ważna sprawa – jak mówi Okła-Drewnowicz – to ustawa, która ureguluje kwestię ścieżki nabywania uprawnień, by zostać opiekunem osoby starszej.

