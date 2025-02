USA na skraju bankructwa? Elon Musk bije na alarm

Elon Musk, podczas swojej wizyty w Białym Domu, ostrzegł przed rosnącym deficytem budżetowym Stanów Zjednoczonych. Miliarder podkreślił, że jeśli rząd nie podejmie działań w celu jego ograniczenia, kraj może stanąć w obliczu bankructwa. W reakcji na te słowa prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie nakazujące redukcję zatrudnienia w administracji federalnej.

Musk o długu publicznym: „Ameryka na skraju bankructwa”

Podczas spotkania w Gabinecie Owalnym Musk zwrócił uwagę na alarmującą sytuację finansową USA. „Deficyt wynosi 2 biliony dolarów. Jeśli nic z tym nie zrobimy, kraj zbankrutuje” – ostrzegł przedsiębiorca. Dodał również, że same odsetki od długu publicznego przekraczają budżet Departamentu Obrony, co, jak podkreślił, jest „szokujące”.

W odpowiedzi na te słowa Donald Trump podpisał we wtorek dekret zobowiązujący agencje federalne do współpracy z zespołem Muska o nazwie DOGE. Dokument nakazuje instytucjom rządowym opracowanie planu masowych redukcji etatów oraz ograniczenie nowych zatrudnień wyłącznie do „niezbędnych stanowisk”.

„Biurokracja, a nie demokracja”

Musk, którego firmy posiadają wielomiliardowe kontrakty z amerykańskimi agencjami rządowymi, w tym z Pentagonem, odniósł się także do działań zespołu DOGE. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy dotyczące możliwych konfliktów interesów zapewnił, że wszystkie działania grupy są w pełni transparentne i dostępne na ich stronie internetowej.

„Nasze decyzje są publiczne. Każdy może je przeanalizować i jeśli zauważy coś niepokojącego, może to zgłosić” – powiedział miliarder. Przyznał jednak, że nie wszystkie jego wypowiedzi są w pełni zgodne z prawdą. W ten sposób odniósł się do błędnie podanej przez siebie informacji, jakoby agencja USAID przeznaczyła 50 milionów dolarów na zakup prezerwatyw dla Hamasu w Gazie. W rzeczywistości chodziło o program walki z AIDS w Mozambiku, a kwota była znacznie niższa.

Zarówno Musk, jak i Trump podkreślali, że ich działania mają na celu „obronę demokracji”, którą, według nich, dotychczas zastępowała niekontrolowana biurokracja. Według miliardera rządowe audyty wydatków mogą przynieść oszczędności sięgające nawet biliona dolarów.

Trump i Musk krytykują decyzje sędziów

Prezydent USA oraz Musk skrytykowali decyzje sądów, które tymczasowo wstrzymały realizację niektórych inicjatyw zespołu DOGE. Trump zasugerował, że powinien „przyjrzeć się sędziom”, natomiast Musk insynuował, że ich działania wynikają z określonych przekonań politycznych.

Pomimo krytyki Trump zapowiedział, że jego administracja będzie stosować się do wyroków sądowych. Jednocześnie zaznaczył, że decyzje te dają czas „oszustom na ukrycie ksiąg rachunkowych”.

Nowe przepisy dotyczące redukcji etatów w administracji federalnej oraz polityka cięć budżetowych to jedne z najbardziej kontrowersyjnych działań obecnej administracji. Eksperci zwracają uwagę, że wprowadzone zmiany mogą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie rządu i zatrudnienie w sektorze publicznym.

Czytaj też:

Starlink traci kontrakt, cła na Teslę. Kanada uderza w biznes MuskaCzytaj też:

Pierwszy implant od Elona Muska działa już rok. „To jak używanie Mocy z Gwiezdnych Wojen"