Polacy zmieniają nawyki zakupowe. Nie chodzi o dyskonty

Jak pokazuje najnowszy raport Proxi.cloud i UCE Research, w maju wzrosła – w relacji do zeszłego roku – liczba wizyt we wszystkich formatach sklepów spożywczych. Według twórców dokumentu może to świadczyć o poprawie kondycji finansowej Polaków, ale też upowszechnieniu narzędzi promocyjnych, w tym aplikacji zakupowych. Zmieniają się też nasze nawyki zakupowe.

— Coraz częściej, zamiast robić duże zakupy raz na tydzień, konsumenci zwiększają częstotliwość mniejszych zakupów, a także łączą kanały zakupowe, wybierając dany format w zależności od aktualnej potrzeby – komentuje Weronika Piekarska z Proxi.cloud.

Rośnie popularność małych sklepów osiedlowych

Z raportu wynika, że w porównaniu do maja 2024 roku najbardziej zyskały sieci małych sklepów osiedlowych (convenience), a także hipermarkety (odpowiednio 8,2 i 8,1 proc.). — Coraz bardziej liczy się elastyczność formatu. Konsument chce kupować tam, gdzie jest mu w danym momencie najwygodniej, zwłaszcza że atrakcyjnymi ofertami starają się go przyciągnąć nie tylko dyskonty, ale i pozostałe formaty – tłumaczy Piekarska.

Placówki osiedlowe odnotowały również największy wzrost w ujęciu miesięcznym (2,7 proc.). Zdaniem ekspertki może wynikać to z pierwszych w tym roku ciepłych weekendów, wypadów za miasto i aktywności na świeżym powietrzu, co sprawia, że format ten idealnie wpisuje się w potrzeby klientów. — Klienci cenią go za bliskość i możliwość szybkiego uzupełnienia drobnych zakupów, np. przekąsek, napojów czy produktów na grilla – wyjaśnia Piekarska.

Ceny w górę

Inny raport UCE Research, przygotowany wspólnie z Uniwersytetem WSB Merito „Indeks cen w sklepach detalicznych" wskazuje, że w maju codzienne zakupy w sklepach zdrożały średnio o 5,7 proc. względem analogicznego okresu zeszłego roku. To oznacza nieznaczne przyspieszenie dynamiki wzrostu cen względem kwietnia, kiedy to odnotowano wzrost na poziomie 5,6 proc. (w marcu było to 6,7 proc.). Wzrost cen dotyczył 17 kategorii, w tym żywności, napojów bezalkoholowych i alkoholowych. Z raportu wynika, że najmocniej w górę poszły ceny owoców (wzrost o 13,2 proc. rok do roku). Obniżyły się natomiast ceny produktów sypkich (spadek o 2,3 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę technologiczną Proxi.cloud we współpracy z platformą analityczno-badawczą UCE Research w 25 sieciach dyskontów spożywczych, supermarketów, hipermarketów i sieci typu convenience. Wielkość próby wyniosła ponad 1,4 mln konsumentów. W sumie obserwowano 42,6 tys. placówek.

