ZUS pisze do seniorów. W kopercie znajdą dwie decyzje

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje o zakończeniu wysyłki listów do emerytów i rencistów. W kopercie seniorzy znajdą dwie decyzje – o marcowej waloryzacji rent i emerytur, a także o 13. emeryturze. – Zakończyliśmy wysyłkę decyzji waloryzacyjnych oraz decyzji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tzw. 13 emerytury. Oznacza to, że do naszych klientów trafi łącznie ponad 8,6 mln sztuk dokumentów – informuje ZUS.

13. emerytura. Kto otrzymał?

Przypomnijmy, że w tym roku waloryzacja rent i emerytur wyniosła 5,5 proc. Po tej podwyżce minimalna emerytura wzrosła z dotychczasowych 1780,96 do 1878,91 zł brutto. Tyle wyniosła również tegoroczna wysokość 13. emerytury.

„Trzynastka" trafiła do wszystkich osób, które na dzień 31 marca br. miały prawo do wypłaty renty lub emerytury albo innego długoterminowego świadczenia, które wypłacamy. – W pierwszej decyzji podaliśmy kwotę świadczenia po marcowej waloryzacji, a także kwotę pobranej składki oraz zaliczki na podatek dochodowy. Mamy obowiązek, aby taką informację przekazać świadczeniobiorcom. Wysyłkę decyzji waloryzacyjnych zrealizowaliśmy – analogicznie jak w latach ubiegłych – łącznie z wysyłką decyzji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, w jednej kopercie – wyjaśnia ZUS.

Kolejne świadczenie po wakacjach

Kolejna waloryzacja rent i emerytur nastąpi w marcu przyszłego roku. Prawdopodobnie miesiąc później po raz kolejny zostanie wypłacona 13. emerytura. Wcześniej, bo we wrześniu br. planowane są wypłaty 14. emerytury. Należy jednak przypomnieć, że świadczenie w kwocie minimalnej emerytury trafi do osób, których renta lub emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. W pozostałych przypadkach stosowany jest mechanizm „złotówka za złotówkę". Minimalna kwota wypłaty to 50 zł brutto. To oznacza, że na „czternastkę" nie łapią się seniorzy z wyższą emeryturą.

