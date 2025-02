Oszuści mają nowy sposób, by wyłudzać pieniądze. „Na autostradę”

W wiadomościach e-mail znajduje się link prowadzący do podejrzanej strony internetowej, której celem jest wyłudzanie danych i pieniędzy.

Fałszywe wezwania do zapłaty za przejazd A2

Na pierwszy rzut oka oszukańcze wiadomości wyglądają autentycznie – zawierają logo Autostrady Wielkopolskiej i kwotę zbliżoną do rzeczywistych opłat pobieranych na bramkach. Jednakże istnieją istotne różnice, które powinny wzbudzić czujność odbiorców.

Przede wszystkim Autostrada Wielkopolska nigdy nie wysyła wezwań do zapłaty drogą mailową. Opłaty za przejazd autostradą A2 można uiścić jedynie w punktach poboru lub za pomocą oficjalnej aplikacji. Ponadto, w fałszywych wiadomościach brakuje informacji o konkretnym odcinku drogi, za który rzekomo nie dokonano płatności. Co więcej, maile trafiają również do osób, które w ogóle nie podróżowały tą trasą.

Jak rozpoznać oszustwo i zabezpieczyć się przed wyłudzeniem?

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa radzą, aby:

Nie klikać w podejrzane linki – mogą one prowadzić do stron wyłudzających dane.

Sprawdzać adres nadawcy e-mail – oficjalne wiadomości zawsze pochodzą z domeny operatora autostrady.

Ignorować nieoczekiwane wezwania do zapłaty – jeśli nie podróżowałeś autostradą, taki mail to najprawdopodobniej próba oszustwa.

– Prosimy o zachowanie ostrożności i zawsze weryfikowanie adresu nadawcy – apeluje Anna Ciamciak, rzeczniczka spółki Autostrada Wielkopolska.

CERT Polska blokuje fałszywe strony

Sprawą oszustwa zajęli się już eksperci z zespołu CERT Polska, działającego w strukturach NASK. Jak informuje Marcin Dudek, szef CERT Polska, kilka stron internetowych wykorzystywanych przez przestępców zostało już zablokowanych.

– Przestępcy nieustannie zmieniają swoje metody, tworząc dziesiątki nowych domen. Dlatego stale monitorujemy i blokujemy podejrzane strony. Gdy tylko otrzymamy zgłoszenie, umieszczamy domenę na liście ostrzeżeń, co pozwala innym użytkownikom uniknąć zagrożenia – tłumaczy Dudek.

Poczta Polska również ostrzega przed oszustami

Do ostrzeżeń dołączyła także Poczta Polska. Rzeczniczka instytucji, Joanna Trzaska-Wieczorek, potwierdziła, że oszuści podszywają się również pod Pocztę Polską, próbując wyłudzić pieniądze.

– Nasz zespół ds. cyberbezpieczeństwa działa w tej sprawie i pozostaje w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami – poinformowała Trzaska-Wieczorek.

Podsumowanie. Jak uniknąć oszustwa na autostradzie?

Nie ufaj mailom z wezwaniami do zapłaty za przejazd A2 – oficjalne opłaty są pobierane tylko w punktach poboru lub aplikacji.

Nigdy nie podawaj danych na nieznanych stronach – oszuści mogą próbować wyłudzić login, hasło czy dane karty płatniczej.

Zgłaszaj podejrzane wiadomości – jeśli otrzymałeś fałszywe wezwanie, zgłoś sprawę do CERT Polska lub bezpośrednio do operatora autostrady.

