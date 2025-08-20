Taksówkarze mówią dość. Bez zbędnych sentymentów rezygnują z pracy

„Każdego dnia z pracy rezygnuje średnio 5 taksówkarzy” – poinformował Tomasz Starzyk z analitycznej firmy Dun&Bradstreet (D&B), cytowany przez dziennik „Rzeczpospolita”.

Powody takiego stanu rzeczy są łatwe do przewidzenia, ale trudne do przezwyciężenia: rosnące koszty prowadzenia działalności, konkurencja aplikacji przewozowych takich jak Uber, FreeNow czy Bolt oraz zmiany w prawie ograniczające dostęp do zawodu.

Bardzo nierówna konkurencja taksówek z aplikacjami przewozowymi

W ciągu ostatnich 6 miesięcy zarejestrowano 628 nowych działalności taksówkarskich, ale w tym samym czasie działalność zamknęło ponad 1,6 tys. kierowców.

W ciągu ostatnich 10 lat rynek zmniejszył się o 10 proc., a w porównaniu z rokiem 2009 niemal o 30 proc. Obecnie zarejestrowanych jest zaledwie 49,7 tys. taksówkarzy. Zdaniem eksperta z D&B powodem kryzysu w branży są wysokie koszty prowadzenia działalności, na które składają się: podatki, koszty paliwa, amortyzacji auta i koszty osobowe.

Dużą konkurencją są również zagraniczne korporacje, takie jak Uber, Bolt, FreeNow, czy iTaxi, które nie wymagają od kierowców zakładania jednoosobowej działalności i dlatego świadczą usługi niemal czterokrotnie taniej niż tradycyjne taksówki, czy osoby działające „na czarno”. Trudno o inny rynek, w którym przedsiębiorcy musieliby zmagać się z tak dużą presją cenową i dumpingiem, czyli oferowanie usług poniżej kosztów ich produkcji.

Kryzys w branży nasilił się mocno w czasie pandemii, kiedy to wiele firm taksówkowych zamknęło działalność, a wielu kierowców zupełnie zrezygnowało z pracy w tym zawodzie.

Jak zostać taksówkarzem i przetrwać?

Z informacji na rządowej stronie biznes.gov.pl wynika, że o licencję na taksówkę mogą się starać zarówno przedsiębiorcy indywidualni (wpisani do CEIDG), jak i przedsiębiorcy wpisani do KRS, czyli spółki. Kandydaci na taksówkarzy:

nie mogą być skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

nie mogą mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,

muszą mieć ukończone 18 lat i prawo jazdy kategorii B,

nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy.

Do tego muszą być właścicielami lub współwłaścicielami auta, a licencja obowiązuje na konkretnym obszarze gminy lub miasta i kosztuje nie mniej niż 200 zł za możliwość uprawiania zawodu na terenie jednej gminy. W Warszawie w 2025 roku kosztuje od 355,20 zł do 499,50 zł, w zależności od okresu ważności licencji.

Auto musi mieć także odpowiednie wyposażenie: od światła z napisem „taxi”, przez taksometr, terminal płatniczy, apteczkę, części zapasowe aż po pusty bagażnik.

Czytaj też:

Kilometrówka rozszerzona o nowe typy aut. Stawki też pójdą w górę