Znane stacje paliw zapowiadają wakacyjne zniżki. Żal będzie nie skorzystać

Promocje zapowiedziano m.in. na takich stacjach paliw jak Orlen, Shell, BP czy Circle K. Pierwsza z nich zaczyna już w piątek 28 czerwca. Z kolei ostatnia z wymienionych 1 lipca. Będą do spełnienia pewne warunki, jednak to nic trudnego. Sprawdziliśmy, jakie ceny zapowiedziano i co warto wiedzieć.

Promocje na stacjach benzynowych. Orlen i Circle K

W ramach wakacyjnej promocji na stacjach Orlen taniej zatankujemy w piątki, soboty i niedziele. Akcja dotyczy paliwa EFECTA, które będzie tańsze o 0,35 zł dla użytkowników programu VITAY. Posiadacze karty dużej rodziny zaoszczędzą 0,45 zł na litrze. Zniżka będzie obowiązywała w każdy weekend do 1 września. Wskazano, że limit pojedynczego promocyjnego tankowania, wyłącznie do baku pojazdu, to 50 litrów, po jego przekroczeniu pozostała część tankowania będzie rozliczana po regularnej cenie.

Sieć Circle K rusza z promocjami 1 lipca. Przekazała, że zaoferuje swoim klientom vouchery z rabatem 30 gr/l na paliwa miles®, milesPLUS® lub 10 gr/l na LPG SupraGas, które będą się pojawiać co dwa tygodnie w aplikacji Circle K EXTRA. Jedynym warunkiem będie przystąpienie do programu lojalnościowego sieci. Promocja ma obowiązywać przez całe wakacje do 31 sierpnia.

Tańsze paliwo też na Shell i BP

Jeśli mowa o Shell. Tutaj zaoszczędzą posiadacze karty Shell ClubSmart. Poinformowano, że liczba tankowań w ramach promocji jest nieograniczona, a warunkiem skorzystania jest zatankowanie minimum 10 l paliwa. Maksymalny jednorazowy zakup objęty zniżką to 60 l. Oferta obowiązuje przez 7 dni w tygodniu. Akcja obowiązuje od 21 do 06.2024 r. do 15.09.2024 r.

Warto wspomnieć też o promocji w BP. Tam trwa akcja o nazwie „Weekendowe rabaty od bp”. Firma oferuje klientom zniżki w wysokości 30 gr/l przy zakupie paliwa podstawowego. Jest warunek, musimy posiadać kartę PAYBACK. Akcja obowiązuje w każdy weekend (piątek, sobota, niedziela) przez całe wakacje: od 28 czerwca 2024 r. do 1 września 2024 r.

