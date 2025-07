Emerytura po jednym dniu pracy? To możliwe

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające to forma wsparcia dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci, ale nie wypracowały prawa do emerytury minimalnej. ZUS może przyznać to świadczenie nawet wtedy, gdy dana osoba pracowała zaledwie jeden dzień – liczy się przede wszystkim liczba wychowanych dzieci, a nie staż pracy.

Ile wynosi rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Wysokość tego świadczenia odpowiada emeryturze minimalnej, która od marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Osoby, które nie pobierają żadnej emerytury, mogą otrzymać pełną kwotę. Jeśli jednak otrzymują już niewielką emeryturę z ZUS, świadczenie zostaje wyrównane do poziomu minimalnego.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – nazywane również „mama 4 plus” – wypłacane jest na wniosek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wymaga od beneficjenta określonego okresu zatrudnienia. W praktyce oznacza to, że świadczenie może otrzymać osoba, która nigdy nie pracowała zawodowo, a całe życie poświęciła wychowaniu dzieci. Wsparcie dostępne jest także dla ojców, jeśli matka dzieci zmarła lub porzuciła rodzinę.

Trzeba złożyć wniosek

Z danych z kwietnia 2025 roku wynika, że świadczenie otrzymuje już 59,5 tys. osób. Przeciętna miesięczna wypłata wyniosła wówczas 1008 zł. Od stycznia do kwietnia ZUS wypłacił łącznie 240 mln zł w ramach tego programu.

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w ZUS. Należy jednak pamiętać, że osoba pobierająca to wsparcie ma obowiązek informować urząd o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do świadczenia – na przykład o podjęciu pracy lub pobieraniu innego świadczenia. Jeśli ZUS stwierdzi, że nie ma już podstaw do dalszej wypłaty, może cofnąć decyzję i wstrzymać przekazywanie środków.

