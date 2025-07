Od marca więcej pieniędzy dla seniorów. ZUS potwierdza

Każda osoba, która ukończyła 75 lat, ma prawo do comiesięcznego dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS. Wysokość tego świadczenia obecnie wynosi 348,22 zł. Prawo do dodatku przysługuje niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Zgodnie z danymi GUS, pod koniec 2023 roku uprawnionych do jego pobierania było ponad 2,9 mln seniorów.

Dodatkowe świadczenia

ZUS wypłaca również dodatek osobom w każdym wieku, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku i zaświadczenia lekarskiego. Jednak osoby przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych nie otrzymają świadczenia – wyjątkiem są sytuacje, gdy nieobecność w placówce trwa ponad dwa tygodnie w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji od 1 marca. W 2026 roku jego wysokość wzrośnie, jeśli zapowiadany przez rząd wskaźnik waloryzacji na poziomie co najmniej 4,9% zostanie potwierdzony. Oznaczałoby to wzrost dodatku do kwoty 365,28 zł miesięcznie. Ostateczny wskaźnik poznamy dopiero w lutym 2026 roku, po ogłoszeniu komunikatów Prezesa GUS dotyczących inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń.

Nie potrzeba wniosku

Osoby, które osiągną wiek 75 lat, otrzymują świadczenie automatycznie – nie trzeba składać żadnego wniosku. W przypadku osób całkowicie niezdolnych do pracy i egzystencji, konieczne jest przedłożenie wniosku i odpowiednich dokumentów, np. druk OL-9.

Warto pamiętać, że dodatku pielęgnacyjnego nie można łączyć z zasiłkiem pielęgnacyjnym, który wypłacają gminy. Jeżeli nastąpi zbieg wypłat, ZUS pomniejszy emeryturę o równowartość nienależnie pobranego zasiłku i przekaże środki do gminy.

Dodatek pielęgnacyjny nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani nie jest zawieszany w przypadku przekroczenia limitów dochodu. W przeciwieństwie do innych dodatków, nie przechodzi też na członków rodziny w ramach renty rodzinnej – przysługuje wyłącznie osobie, która spełnia kryteria zdrowotne lub wiekowe.

