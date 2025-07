Będzie łatwiej o zasiłek pogrzebowy. Rząd przyjął zmiany

Podczas ostatniego posiedzenia rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewiduje on zmiany dotyczące zasiłku pogrzebowego.

Chodzi m.in. o eliminację konieczności wydawania decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w standardowych przypadkach ubiegania się o zasiłek pogrzebowy, czyli gdy np. pogrzeb będzie opłacony przez jednego członka rodziny zmarłego.

– Projekt zakłada, że ustalenie prawa do zasiłku pogrzebowego jego wysokości nie będzie wymagało wydania decyzji przez ZUS, jeśli pogrzeb został opłacony przez jednego członka rodziny zmarłego. Co więcej, ustalenie prawa do zasiłku nie będzie wymagało wydania przez ZUS decyzji, jeżeli zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie 4000 zł niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu (od 1 stycznia 2026 r. 7000 zł), o ile koszty te poniosła jedna osoba – członek rodziny zmarłego – wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiany w zasiłku pogrzebowym. Kiedy konieczna zgoda ZUS?

Decyzja ZUS nadal będzie wymagana w sytuacjach, gdy za koszty pogrzebu odpowiada więcej niż jeden podmiot (chodzi tu o sytuację, gdy pochówek organizuje np. pracodawca, dom pomocy społecznej czy gmina), a także w przypadku, gdy zasiłek pogrzebowy ma być przyznany osobie, która nie jest członkiem rodziny zmarłego, a pokryła koszty pogrzebu. W takich sytuacjach decyzja ZUS ustalająca prawo do zasiłku będzie niezbędna.

Obecnie prawo nie określa, czy zakład pogrzebowy może pośredniczyć w składaniu do ZUS wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego w imieniu osoby, która płaci za pogrzeb. ZUS robi to „zwyczajowo” – pozwala, by zakład pogrzebowy składał wniosek, ale tylko jeśli za pogrzeb zapłacił członek rodziny. Przyjęty przez rząd projekt zakłada, że wniosek w sprawie przyznania zasiłku pogrzebowego będzie mógł zostać złożony bezpośrednio do organu rentowego lub za pośrednictwem zakładu pogrzebowego.

To kolejne w ostatnim czasie zmiany dotyczące zasiłku pogrzebowego. Pod koniec maja prezydent podpisał ustawę przewidującą m.in. podniesienie wysokości świadczenia z 4000 do 7000 zł. Podwyżka nastąpi wraz z początkiem 2026 roku.

