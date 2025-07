Duża rodzina? Masz prawo do tańszego paliwa – także jako emeryt

Wakacje to okres wzmożonych wyjazdów, a rosnące ceny paliw mocno obciążają domowe budżety. Rodziny wielodzietne mogą jednak liczyć na realne wsparcie finansowe – posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymują zniżki na zakup paliwa. Rabaty obowiązują zarówno na benzynę, olej napędowy, jak i autogaz. Co istotne, prawo do korzystania z karty mają nie tylko rodziny z małymi dziećmi, ale również ci, których potomstwo osiągnęło pełnoletność.

Karta Dużej Rodziny

Program Karta Dużej Rodziny skierowany jest do rodzin, które wychowały lub wychowują przynajmniej troje dzieci. Podstawowym kryterium przyznania karty jest liczba dzieci, a nie dochód czy wiek rodziców. Oznacza to, że osoby, które miały pod opieką trójkę dzieci, zachowują uprawnienia do KDR na całe życie, niezależnie od obecnej sytuacji rodzinnej.

Z karty mogą korzystać także dorosłe dzieci, ale na określonych zasadach. Uczniowie szkół średnich mają prawo do korzystania z karty do 30 września roku następującego po ukończeniu szkoły, jednak nie dłużej niż do 25. roku życia. Dla studentów obowiązują te same limity – z karty można korzystać do końca września roku, w którym planowane jest ukończenie studiów, maksymalnie do 25. roku życia. Status zatrudnienia nie wpływa na prawo do zniżek – nawet pracujący student może z nich skorzystać, o ile pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Osobnym przypadkiem są dzieci z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. W ich przypadku nie obowiązują limity wiekowe – mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny tak długo, jak ważne jest ich orzeczenie.

Zniżki na paliwo

Zniżki obejmują największe sieci stacji paliw: ORLEN, LOTOS, Shell, Circle K i Moya. Wysokość rabatu to od 8 do 15 groszy na litrze paliwa, zależnie od jego rodzaju i stacji.

Aby otrzymać kartę, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić osobiście lub przez internet, korzystając z portalu Emp@tia. Wydanie karty jest bezpłatne, a opłata w wysokości 16 zł dotyczy jedynie wydania duplikatu.

