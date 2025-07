Rockman w rządzie Tuska. Będzie nadzorował państwowe spółki

W ramach rządowej rekonstrukcji ogłoszonej 23 lipca premier Donald Tusk powierzył Wojciechowi Balczunowi kierowanie Ministerstwem Aktywów Państwowych. Balczun, dotąd prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, zastąpił Jakuba Jaworowskiego, który kierował resortem od maja 2024 r. Wcześniej funkcję tę pełnił Borys Budka, który odszedł do Parlamentu Europejskiego. Oznacza to, że Ministerstwo Aktywów Państwowych zmienia swojego szefa już po raz trzeci w obecnej kadencji.

Nowy minister

Premier Tusk komentując nominację, zaznaczył, że prowadził długą rozmowę z Balczunem i uznał, że nowy minister rozumie istotę obecności państwa w strukturze właścicielskiej spółek Skarbu Państwa. Tusk podkreślił, że nie chodzi o to, by partie polityczne obsadzały zarządy swoimi ludźmi, lecz by zarządzanie tymi firmami służyło interesowi publicznemu.

Wojciech Balczun ma za sobą wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. W latach 2008–2013 był prezesem PKP Cargo, a w 2016–2017 stał na czele Kolei Ukraińskich. Od marca 2025 roku pełnił funkcję prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. W przeszłości kierował również radą nadzorczą PKP (2005–2007) i zasiadał na stanowisku prezesa PLL LOT (2012). W PKO BP odpowiadał za marketing detaliczny, a jako wiceprezydent Pracodawców RP współpracował z biznesem.

Resort aktywów państwowych

Ministerstwo Aktywów Państwowych nadzoruje spółki Skarbu Państwa, które nie podlegają innym resortom. W gestii Balczuna znajdą się teraz strategiczne przedsiębiorstwa, w tym Orlen, KGHM, Polska Grupa Zbrojeniowa, Polska Grupa Górnicza oraz firmy energetyczne takie jak PGE, Tauron czy Enea.

MAP zostało powołane w 2019 roku jako następca Ministerstwa Energii, przejmując kompetencje po zlikwidowanym wcześniej Ministerstwie Skarbu Państwa. Teraz, jako nowy szef resortu, Wojciech Balczun stanie przed wyzwaniem zarządzania kluczowymi podmiotami mającymi wpływ na bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju.

