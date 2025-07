Kursy walut 23 lipca 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Dzisiejsze notowania kursów walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) pokazują wyraźne osłabienie dolara oraz lekkie umocnienie euro i franka szwajcarskiego. Po kilku dniach wahań odbija się także funt szterling, który powrócił powyżej poziomu 4,91 zł.

Rynek walut – analiza dnia (23 lipca 2025)

Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6260 zł, co oznacza kolejny dzień spadków. To sygnał słabnięcia amerykańskiej waluty względem złotego.

Euro (EUR) kontynuuje lekkie wzrosty. Dzisiejszy kurs to 4,2544 zł. Wspólna waluta umacnia się powoli, ale systematycznie.

Frank szwajcarski (CHF) kosztuje obecnie 4,5746 zł. Waluta ta utrzymuje się w łagodnym trendzie wzrostowym, pokazując stabilność względem złotego.

Funt szterling (GBP) wyceniany jest na 4,9102 zł, co oznacza lekkie odbicie po wcześniejszym osłabieniu – jeszcze we wtorek kurs wynosił 4,9044 zł, a w poniedziałek 4,9041 zł. Brytyjska waluta może powrócić do wzrostów po kilku dniach stabilizacji.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – środa, 23 lipca

dolar – 3,6260 zł

euro – 4,2544 zł

frank szwajcarski – 4,5746 zł

funt szterling – 4,9102 zł

Jakie są kursy walut w tym tygodniu?

Kursy walut – wtorek, 22 lipca

dolar – 3,6353 zł

euro – 4,2531 zł

frank szwajcarski – 4,5612 zł

funt szterling – 4,9044 zł

Kursy walut – poniedziałek, 21 lipca

dolar – 3,6455 zł

euro – 4,2445 zł

frank szwajcarski – 4,5554 zł

funt szterling – 4,9041 zł

Jakie były kursy w zeszłym tygodniu?

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 14 do 18 lipca 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 18 lipca

dolar – 3,6535 zł

euro – 4,2509 zł

frank szwajcarski – 4,5537 zł

funt szterling – 4,9089 zł

Kursy walut – czwartek, 17 lipca

dolar – 3,6686 zł

euro – 4,2559 zł

frank szwajcarski – 4,5662 zł

funt szterling – 4,9195 zł

Kursy walut – środa, 16 lipca

dolar – 3,6631 zł

euro – 4,2585 zł

frank szwajcarski – 4,5719 zł

funt szterling – 4,9055 zł

Kursy walut – wtorek, 15 lipca

dolar – 3,6396 zł

euro – 4,2538 zł

frank szwajcarski – 4,5732 zł

funt szterling – 4,8942 zł

Kursy walut – poniedziałek, 14 lipca

dolar – 3,6475 zł

euro – 4,2614 zł

frank szwajcarski – 4,5760 zł

funt szterling – 4,9151 zł

Czytaj też:

Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

Czytaj też:

Fantastyczny wieczór dla dwójki Polaków! Padły wielkie wygrane w EurojackpotCzytaj też:

W Lotto wygrane się sypały! Czy jesteś na liście zwycięzców?