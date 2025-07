Kursy walut 7 lipca 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Początek tygodnia przyniósł mocniejszego dolara. Amerykańska waluta znów zyskuje na wartości, choć nie jest to gwałtowny skok. Euro pozostaje stabilne, a frank szwajcarski i funt szterling utrzymują się blisko poziomów z końcówki poprzedniego tygodnia, sygnalizując ograniczoną zmienność wśród inwestorów. Oto szczegóły najnowszych kursów walut według Narodowego Banku Polskiego.

Dolar amerykański (USD) umacnia swoją pozycję. To kontynuacja lekkiego trendu wzrostowego obserwowanego przez cały ubiegły tydzień (w poniedziałek 30 czerwca kurs wynosił 3,62 zł, we wtorek spadł do 3,59 zł, a następnie stopniowo rósł). Dzisiejszy kurs potwierdza, że dolar stopniowo odzyskuje siłę wobec złotego.

Euro (EUR) stabilne. Wspólna waluta przez większość ostatnich dni poruszała się w wąskim przedziale 4,24–4,26 zł.

Frank szwajcarski (CHF) bez zmian – dziś kurs identyczny jak w piątek. Ta waluta tradycyjnie uchodzi za „bezpieczną przystań” i w ostatnich dniach potwierdza swoje defensywne walory, nie wykazując większej zmienności.

Funt szterling (GBP) delikatnie słabszy. Choć spadek jest niewielki, potwierdza schodzenie poniżej psychologicznej granicy 5 zł, która wcześniej była bardziej stabilna (w zeszły poniedziałek i wtorek kurs wynosił jeszcze 4,95 zł).

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – poniedziałek, 7 lipca

dolar – 3,6269 zł

euro – 4,2524 zł

frank szwajcarski – 4,5500 zł

funt szterling – 4,9258 zł

Kursy walut w zeszłym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 30 czerwca do 4 lipca 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 4 lipca

dolar – 3,61 zł

euro – 4,25 zł

frank szwajcarski – 4,55 zł

funt szterling – 4,93 zł

Kursy walut – czwartek, 3 lipca

dolar – 3,61 zł

euro – 4,26 zł

frank szwajcarski – 4,56 zł

funt szterling – 4,94 zł

Kursy walut – środa, 2 lipca

dolar – 3,61 zł

euro – 4,25 zł

frank szwajcarski – 4,55 zł

funt szterling – 4,94 zł

Kursy walut – wtorek, 1 lipca

dolar – 3,59 zł

euro – 4,24 zł

frank szwajcarski – 4,55 zł

funt szterling – 4,95 zł

Kursy walut – poniedziałek, 30 czerwca

dolar – 3,62 zł

euro – 4,24 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 4,95 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

