Trudny początek lipca dla kierowców. Analitycy mają jednak dobre wieści

Eksperci e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak podkreślają, że przełom czerwca i lipca przyniósł rozbieżność pomiędzy cenami paliw w hurcie i detalu.

– Odreagowanie bliskowschodniego napięcia na rynku naftowym przełożyło się pod koniec czerwca na dynamiczny spadek cen surowca. W Polsce paliwa też potaniały, ale na razie tylko na rynku hurtowym. Na stacjach, z dużym opóźnieniem, ale w końcu też zobaczymy obniżki – piszą analitycy.

Trudny początek lipca dla kierowców

W tym tygodniu w hurtowych cennikach producentów paliw nie obserwowano tak znaczących zmian jak pod koniec czerwca. Po weekendzie odnotowano obniżki, które sprowadziły ceny 95-oktanowej benzyny do poziomów ostatni raz widzianych pod koniec 2021 roku, ale pod koniec tygodnia paliwa znów zaczęły jednak drożeć.

Obecnie metr sześcienny benzyny bezołowiowej 95 jest średnio wyceniany na 4445,20 zł. Jego cena jest o 75 zł niższa niż w ubiegły piątek. Droższy niż przed tygodniem jest za to olej napędowy. W przypadku diesla podwyżka to blisko 70 zł, a aktualna cena tego paliwa to 4737,00 zł/metr.

Jaki był początek lipca na stacjach paliw? Eksperci e-petrol.pl zwracają uwagę, że nowy miesiąc przyniósł kontynuację podwyżek na stacjach, ale dynamika zmian nie była duża. O 2 grosze wzrosła cena popularnej "95", która kosztuje średnio 5,95 zł/l. Nieco więcej, bo o 5 groszy zdrożał olej napędowy. Jego średnia cena to 6,05 zł/l. Z tej zwyżkowej tendencji wyłamał się jedynie autogaz, którego cena spadła o grosz i wynosi aktualnie 2,78 zł/l.

Analitycy podkreślają, że sytuację tankujących poprawiają nieco wakacyjne rabaty, które są dostępne na stacjach większości paliwowych sieci, ale skorzystanie z nich wymaga uczestnictwa w programach lojalnościowych i często jest to jedynie weekendowa oferta.

Jakich cen paliw na stacjach mogą się spodziewać kierowcy w nadchodzącym tygodniu? Eksperci mają dobre wiadomości, gdyż w ich ocenie koszty tankowania w końcu powinny zacząć spadać, a cena oleju napędowego może być niższa niż 6 zł/l.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu

Prognozowane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na nadchodzący tydzień to:

5,78-5,91 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,

5,91-6,04 zł/l dla diesla,

2,74-2,80 zł/l dla autogazu.

