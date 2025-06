Ceny paliw w wakacje. Kierowcy muszą uzbroić się cierpliwość

Początek wakacji to czas, gdy kierowcy szczególnie liczą na miłe niespodzianki przy dystrybutorach. Póki co nadzieją na tańsze tankowanie dają im promocje oferowane przez największe sieci (można liczyć nawet na 40 groszy zniżki za litr paliwa).

Eksperci e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak zwracają uwagę, że po gwałtownych skokach i geopolitycznych zawirowaniach związanych z konfliktem Izraela z Iranem ropa zaczęła szybko tanieć. Na hurtowym rynku widać już wyraźne spadki cen paliw, ale minie trochę czasu nim dotrą one na stacje.

– W ciągu ostatniego tygodnia na rynku hurtowym paliw zanotowano wyraźne spadki cen wszystkich podstawowych gatunków paliw. Skala obniżek waha się od około 130 do niemal 290 zł na 1000 litrów, co potwierdza wyraźny trend spadkowy. Największy spadek dotyczy oleju napędowego, którego cena zmniejszyła się z 4953,40 zł/m sześc. do 4667,40 zł/m sześc., czyli aż o 286 zł. Podobną skalę obniżki zanotowano w przypadku benzyny Pb98, która potaniała o 222,80 zł/m sześc. (z 5189,20 zł do 4966,40 zł). Cena benzyny Pb95 spadła o 179,60 zł – z 4700,20 zł do 4520,60 zł – wyliczają analitycy.

Najmniejszy, choć nadal znaczący spadek, dotyczy oleju opałowego, który potaniał o 279 zł na m sześc. – z 3623,20 zł do 3344,20 zł.

Jakie ceny paliw na początku wakacji?

Eksperci podkreślają, że przejście zmian z hurtu do detalu wymaga czasu. Właściciele stacji muszą bowiem wyprzedać najpierw paliwo zakupione po wyższych stawkach. Ile zatem tankujący zapłacą w pierwszym tygodniu wakacji? Analitycy przewidują, że ceny paliw nie odbiegną mocno od obecnych.

– Benzyna Pb98 kosztować będzie od 6,59 do 6,73 zł za litr, a Pb95 od 5,83 do 5,96 zł/l. Olej napędowy ulokuje się w przedziale od 6,04 do 6,19 zł, a autogaz utrzyma się w dotychczasowym przedziale 2,76–2,82 zł za litr – prognozują eksperci e-petrol.pl.

Czytaj też:

Fotoradar-rekordzista „wystawił” 69 tys. mandatów. Na jaką kwotę?Czytaj też:

Ile Polacy wydadzą w tym roku na wakacje? Niektórzy zaszaleją