Taka wyprzedaż nie zdarza się często. Słynna biżuteria tańsza do -70 proc

Apart to znana polska sieć jubilerska. Swoje salony ma w różnych miastach Polski i znajdujemy je m.in. na terenach galerii handlowych. Na ogół ceny w placówkach bywają dość wysokie, dlatego klienci chętnie korzystają z promocji czy wyprzedaży. Teraz na zakupach w tej sieci można zapłacić aż o 70 proc. mniej. Królują biżuteria i zegarki.

Wielka wyprzedaż w Apart

O gorącej wyprzedaży w Apart dowiadujemy się natychmiast po wejściu na stronę sieci. Klienci mogą szukać produktów z różnego kruszcu tj. diamentów, złota, srebra jak i stali. W promocyjnych cenach są komplety przecenione o 30 proc., z kolei o połowę mniej zapłacimy za pierścionki z diamentami od Guy Laroche oraz Jell. Przygotowano też specjalną ofertę luksusową złotych wzorów z diamentami dostępnych taniej tylko teraz. Jeśli mowa o zegarkach, to o 30 proc. taniej kupimy m.in. modele Garmin. Sieć poleca też takie marki jak Elixa, Aztorin, Bergstern czy Albert Riele.

Aktualna wyprzedaż w Apart to świetna gratka dla osób planujących m.in. zaręczyny. Skorzystać mogą też ci, którzy zbliżają się do świętowania ważnych rocznic. Ponadto warto pamiętać, że biżuteria prawie zawsze będzie dobrym pomysłem na prezent urodzinowy czy świąteczny. By zaoszczędzić, można kupić coś teraz i przechować produkt jako podarunek na późniejszą okazję.

Przecenione modele z Apart

Hitami w przystępnych cenach w Apart są srebrne wisiorki czy bransoletki z zawieszkami oraz kolczyki. Królują m.in. te dla młodych z serii Disney czy Star Wars. Artykuły kupimy już nawet za 28,20 zł, a wcześniej kosztowały np. 94 zł. Zawieszkę z cyrkoniami w kształcie kwiatka można dostać za 32,70 zł, a srebrny naszyjnik już za mniej niż 100 zł. Na stronie Apart przy produktach obowiązują ceny wyświetlane na czerwono. Obok nich można zobaczyć stare kwoty przedstawione w kolorze szarym. Różnice są spore, a wybór duży.

Jeśli mowa o złocie najtańsze będą zawieszki – już od 76,30 zł, a bransoletki kupimy od 181,30 zł. Ceny złotych koczyków zaczynają się od 195,30 zł. Najtańsza będzie biżuteria stalowa – tutaj zawieszki dostępne są już od 34,40 zł, a bransoletki od 43,20 zł. Najtańsze produkty z diamentami otrzymamy za 279,30 zł – tyle na wyprzedaży kosztują zawieszki. Kolczyki z diamentami dostaniemy od około 405 zł.

Popularne zegarki kupimy od 42 ł – przecenione np. z 210 zł. Mowa tu o produktach dla dzieci marki AMPN Club. Ciekawe i modne modele dla dorosłych otrzymamy już za około 200 czy 300 zł. Im bardziej luksusowy produkt wybierzemy, tym więcej zapłacimy. Mimo wszystko i tak wydamy o wiele mniej niż poza wyprzedażą.

