Kierowcy z utęsknieniem wyczekują tej drogi. Mamy dobre wieści

Rozpoczęło się postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID dla drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów – Kielce na odcinku Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód) – Kielce (DK nr 73). Powstaną m.in. nowe węzły drogowe, dwa tunele w ciągu drogi ekspresowej, wiadukty umożliwiające bezkolizyjny przejazd i przejście nad drogą ekspresową oraz estakada w ciągu al. Solidarności, tworząca trzypoziomowe skrzyżowanie. Tę kluczową dla Kielc i woj. świętokrzyskiego inwestycję projektuje Lafrentz Project.

Rozbudowa odcinka S74 od węzła Kielce Zachód (bez węzła) do węzła Kielce Bocianek na skrzyżowaniu z DK73 ma na celu rozwiązanie istniejących problemów z przepustowością i płynnością ruchu w aglomeracji kieleckiej. Efektem inwestycji będzie krótszy czas przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu i komfortu podróży.

S74 to nie tylko jezdnia

– Zakres inwestycji obejmuje nie tylko budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S74, ale także dwa nowe węzły drogowe „Kielce Herby” i „Kielce Skrzetle” oraz rozbudowę węzła „Kielce Bocianek”. W ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową powstanie kilkanaście obiektów inżynieryjnych, w tym dwa tunele drogowe, dwa wiadukty kolejowe oraz estakada – tłumaczy Ewa Kmieć, Dyrektor Lafrentz Project.

Realizacja obejmie również przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową, budowę dodatkowych jezdni, budowę i przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, konstrukcje oporowe oraz wszelką infrastrukturę towarzyszącą, m.in. oświetlenie drogowe czy kanał techniczny.

S74. Proekologiczne podejście wykonawcy

W procesie planowania inwestycji zwrócono szczególną uwagę na jej wpływ na środowisko. Przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia pozwoliła na wprowadzenie proekologicznych rozwiązań. W ramach realizacji powstanie m.in. kanalizacja deszczowa z systemem oczyszczania i odwodnienia terenu, urządzenia ochrony środowiska, w szczególności zabezpieczenia akustyczne w postaci ekranów, nasadzeń zieleni oraz ogrodzenie drogi ekspresowej.

Lafrentz i polskie drogi

Grupa Lafrentz od 30 lat projektuje i nadzoruje budowy polskich dróg.

– Od 30 lat jesteśmy częścią rozwoju kluczowej infrastruktury drogowej w Polsce. Mieliśmy okazję projektować lub nadzorować budowę takich ważnych tras ekspresowych jak S5, S6, S8, S11, S17, S61 czy S74. To dla nas powód do dumy, że nasza praca przyczynia się do poprawy jakości polskich dróg, które coraz częściej są pozytywnie oceniane w Europie – podkreśla Maciej Durski, Prezes Zarządu Grupy Lafrentz.

