Hossa na rynku złota trwa. Nowy impuls z Azji

Ceny złota ponownie dynamicznie rosną po tym, jak ubiegłotygodniowa korekta straciła na sile. Największy wpływ na notowania metalu mają obecnie inwestorzy z Chin, którzy po przerwie związanej ze świętem pracy, wrócili na rynek, zwiększając popyt. W przeciwieństwie do złota, srebro pozostaje w tyle z uwagi na cykliczne uwarunkowania, a platyna wciąż nie może wybić się z wąskiego przedziału cenowego.

Chińska gospodarka

Według Ole Hansena, dyrektora ds. strategii surowcowej w Saxo, ożywiony popyt z Chin, zarówno ze strony inwestorów indywidualnych, jak i tamtejszego banku centralnego, jest kluczowym czynnikiem stojącym za roczną hossą na rynku złota. W efekcie notowania metalu wzrosły w 2024 roku już o blisko 28 procent.

Chińskie fundusze ETF oparte na fizycznym złocie odnotowały tak duże napływy, że przekroczyły poziomy prognozowane na cały rok. Już przed przerwą świąteczną na rynkach zagranicznych widać było rosnące premie względem cen spot, co tylko potwierdzało silny lokalny popyt – głównie ze strony inwestorów detalicznych, zaniepokojonych sytuacją gospodarczą i relacjami USA–Chiny.

Eksperci z Saxo przypominają, że ich wcześniejsza prognoza zakładająca osiągnięcie przez złoto ceny 3500 USD za uncję w 2025 roku została już zrealizowana. Obecnie przyjmują bardziej ostrożne stanowisko, choć zastrzegają, że liczne czynniki strukturalne mogą wciąż sprzyjać dalszym wzrostom w dłuższym horyzoncie czasowym.

Srebro reaguje

W analizie zwrócono również uwagę na srebro, które zazwyczaj porusza się podobnie jak złoto, ale jego reakcje są bardziej gwałtowne. Aby metal ten mógł odrobić straty względem złota, konieczna będzie poprawa jego technicznego układu.

Uczestnicy rynku z uwagą obserwują też decyzje Rezerwy Federalnej USA dotyczące stóp procentowych. Kontrakty terminowe sugerują, że do końca 2025 roku może dojść do ich obniżki o 75–100 punktów bazowych. Niższe stopy zmniejszają koszt alternatywny posiadania złota, co dodatkowo może podtrzymywać jego wzrosty.

