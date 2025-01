Dramat sfrustrowanego Filipa Chajzera. „Palnijcie się w łeb”

Filip Chajzer postanowił pokonać trasę z Warszawy do Łodzi, czyli ok. 140 km w jedną stronę. Nieprzewidziane problemy z ładowaniem na trasie sprawiły, że podróż okazała się trudniejsza, niż można było przypuszczać. Na stacjach ulokowanych przy autostradzie kolejne ładowarki okazywały się niesprawne lub wymagały długiego oczekiwania.

Filip Chajzer nie przebierał w słowach. Musiał błagać o pomoc

Na Instagramie Filip Chajzer relacjonował swoje zmagania. – To szósta ładowarka, na której próbuję naładować samochód. To była ostatnia szansa, teraz nie mam na czym jechać. Autostrada A2 to autostrada wolności, ale ja niestety wolny nie jestem – mówił z wyraźną frustracją. Jak dodał, obsługa jednej ze stacji sugerowała, że ładowarki są „kapryśne” i zalecała szukać kolejnej.

– Jeśli kiedykolwiek przyjdzie wam do głowy, żeby kupić sobie samochód elektryczny, to palnijcie się w łeb, najlepiej czymś twardym i ciężkim – polecił Filip Chajzer i zaapelował. – Jeśli dobry człowieku jedziesz z Warszawy do Łodzi i chcesz mieć pasażera na gapę, który jest ofiarą tego durnego, głupiego, beznadziejnego, idiotycznego wynalazku, to ja chętnie wsiądę i puszczę jakąś fajną muzę i miło pogadam – dodał były prowadzący „Dzień Dobry TVN”.

Jak podaje natemat.pl, „sytuację uratował dealer samochodów od którego Filip kupił swojego ukochanego diesla – Volvo XC90”.

Chajzer utknął na A2. Internauci zabrali głos

Internauci szybko podzielili się swoimi opiniami. Część krytykowała Chajzera za brak przygotowania do podróży: „Kto rusza w drogę bez pełnej baterii?”. Inni natomiast zwracali uwagę na niewystarczającą infrastrukturę ładowania w Polsce. „To, co spotkało Chajzera, to problem całego systemu ładowarek w naszym kraju” – podkreślali komentujący.

Jaki morał z podróży Filipa Chajzera?

Historia Filipa Chajzera pokazuje, że samochody elektryczne, choć nowoczesne, niekoniecznie sprawdzają się w dłuższej podróży. Nie wystarczy zaawansowana technologia i ekologia – kluczowe jest rozbudowanie infrastruktury ładowania.

