Są najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń. Eksperci liczyli na więcej

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w czwartek dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia brutto w lipcu br. w sektorze przedsiębiorstw. Okazuje się, że w poprzednim miesiącu średnia płaca wyniosła 8905,63 zł brutto, co oznacza wzrost o 7,6 proc. w stosunku do lipca 2024 roku.

Wynagrodzenia w górę. Eksperci liczyli jednak na więcej

W lipcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,3 proc., co oznacza, że Polacy nie tylko zarabiali w lipcu więcej niż rok temu, ale też nieco więcej niż w czerwcu.

Warto jednak zauważyć, że dzisiejsze dane dotyczące wzrostu płac są nieco niższe niż oczekiwali ekonomiści (konsensus rynkowy wynosił 8,6 proc.).

Urząd przypomina, że wraz z początkiem tego roku minimalne wynagrodzenie wzrosło do poziomu 4666 zł brutto, czyli o 8,5 proc. względem ostatniego wzrostu dokonanego w lipcu ubiegłego roku (w 2024 roku – w związku z wysoką inflacją – płaca minimalna rosła dwa razy w ciągu roku), co miało wpływ na zmiany przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe składowe wynagrodzeń, m.in. premie, nagrody, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz odprawy emerytalne.

GUS poinformował dziś również, że w lipcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6431,8 tys. etatów i było o 0,9 proc. niższe niż przed rokiem i 0,1 proc. niższe niż w czerwcu tego roku.

Należy przypomnieć, że przedstawione przez GUS dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, który stanowi część gospodarki narodowej. Sektor ten obejmuje podmioty zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników (obejmują około 40 proc. wszystkich pracujących w polskiej gospodarce).

