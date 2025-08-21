Będzie łatwiej o znane świadczenie. Jest zgoda prezydenta

Na początku lipca rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewiduje on uproszczenie zasad uzyskania zasiłku pogrzebowego.

Chodzi m.in. o eliminację konieczności wydawania decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w standardowych przypadkach ubiegania się o zasiłek pogrzebowy, czyli gdy np. pogrzeb będzie opłacony przez jednego członka rodziny zmarłego. Decyzja ZUS nadal będzie wymagana w sytuacjach, gdy za koszty pogrzebu odpowiada więcej niż jeden podmiot (chodzi tu o sytuację, gdy pochówek organizuje np. pracodawca, dom pomocy społecznej czy gmina), a także w przypadku, gdy zasiłek pogrzebowy ma być przyznany osobie, która nie jest członkiem rodziny zmarłego, a pokryła koszty pogrzebu.

– Projekt zakłada, że ustalenie prawa do zasiłku pogrzebowego jego wysokości nie będzie wymagało wydania decyzji przez ZUS, jeśli pogrzeb został opłacony przez jednego członka rodziny zmarłego. Co więcej, ustalenie prawa do zasiłku nie będzie wymagało wydania przez ZUS decyzji, jeżeli zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie 4000 zł niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu (od 1 stycznia 2026 r. 7000 zł), o ile koszty te poniosła jedna osoba – członek rodziny zmarłego – wyjaśniało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kolejne zmiany w zasiłku pogrzebowym. Jest zgoda prezydenta

Nowelizację upraszczającą zasady uzyskania zasiłku pogrzebowego podpisał w czwartek prezydent Karol Nawrocki.

Nowela przewiduje również, że wniosek ws. przyznania zasiłku pogrzebowego będzie mógł zostać złożony bezpośrednio do organu rentowego lub za pośrednictwem zakładu pogrzebowego.

To kolejne w ostatnim czasie zmiany dotyczące zasiłku pogrzebowego. Pod koniec maja ówczesny prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przewidującą podniesienie wysokości świadczenia z 4000 do 7000 zł. Podwyżka nastąpi wraz z początkiem 2026 roku.

