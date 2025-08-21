Tak Polacy kombinują na L4. Podróże i remonty to nie wszystko

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował, że w pierwszym półroczu tego roku przeprowadził 227 tys. kontroli zwolnień lekarskich. W ich wyniku wstrzymano wypłatę 14,8 tys. zasiłków na kwotę ponad 22,2 mln zł. Ponadto, obniżono świadczenia po ustaniu zatrudnienia o 128,3 mln zł.

Za sprawa kontroli L4 i obniżenia świadczeń po ustaniu zatrudnienia ZUS odzyskał w sumie 150,5 mln zł. W pierwszym półroczu 2024 roku było to 117,5 mln zł. Przeprowadzono wówczas blisko 261 tys. kontroli, wskutek których wstrzymano wypłatę 18,6 tys. zasiłków.

ZUS prowadzi dwa rodzaje kontroli:

prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zwolnień lekarskich,

prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy.

– Zwolnienie lekarskie nie jest czasem, którym ubezpieczony może swobodnie dysponować, tak jak np. urlopem wypoczynkowym. To czas na odzyskanie zdolności do pracy, a nie na wykonywanie dodatkowej pracy i zarabianie czy wyjazd na wakacje. Przy ocenie nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy ZUS bierze pod uwagę cel samego zwolnienia, którym jest odzyskanie przez ubezpieczonego pełnej zdolności do pracy oraz regeneracja organizmu poprzez odpoczynek i ewentualną rehabilitację – podkreśla ZUS.

Co robimy na L4? ZUS o najciekawszych przypadkach

Instytucja przypomina, że osoba niezdolna do pracy z powodu choroby może podejmować jedynie zwykłe czynności życia codziennego oraz te, które są związane z jej stanem zdrowia, czyli np. może pójść na wizytę do lekarza, udać się do apteki czy po podstawowe zakupy spożywcze.

– Jeśli stwierdzimy nieprawidłowości w trakcie kontroli, to mamy podstawę do wydania decyzji o odmowie prawa do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Odmowa obejmuje cały okres zwolnienia lekarskiego, w czasie którego pojawiły się nieprawidłowości lub świadczenia rehabilitacyjnego za pełen miesiąc, w którym je stwierdziliśmy – informuje ZUS.

Zakład zdradza, że zdarzają się przypadki, gdy osoby przebywające na L4 zamiast odpoczywać w domu i skupić się na regeneracji organizmu podróżują po Europie, wykonują usługi fryzjerskie lub kosmetyczne, pracują jako kierowcy taxi albo prowadzą sprzedaż w internecie.

– Wśród ujawnionych przypadków znalazła się osoba, która podczas zwolnienia zwiedzała kraje europejskie, oraz inna – która świadczyła usługi fryzjerskie we własnym domu. Zasiłek straciła także kosmetyczka pracująca w salonie oraz mężczyzna dorabiający jako kierowca. Inny ubezpieczony masowo wystawiał ogłoszenia sprzedaży mebli, ubrań i biżuterii online, a kolejny – pobierając jednocześnie zasiłek i świadczenie rehabilitacyjne – wykonywał pomiary stanu wód na rzecz swojego zleceniodawcy – ujawnia ZUS.

Czytaj też:

Zaniosła mężowi obiad na L4. ZUS żąda gigantycznej kwotyCzytaj też:

Ci rodzice dostają 400 plus. ZUS nie może postąpić inaczej