Już za 10 dni ważna zmiana dla emerytów. Muszą uważać na jedno
Udostępnijdodaj Skomentuj

Już za 10 dni ważna zmiana dla emerytów. Muszą uważać na jedno

Dodano: 
Emeryci
Emeryci Źródło: Shutterstock
Od września wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić mniej do swoich świadczeń - przypomina ZUS. Przekroczenie określonej granicy zarobków może skutkować nawet zawieszeniem emerytury.

Zbliża się wrzesień, zatem nowe limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów. Od przyszłego miesiąca będą mogli dorobić mniej do swoich świadczeń – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w komunikacie wydanym na platformie X.

twitter

Przekroczenie limitów może spowodować, że ZUS zmniejszy, a nawet zawiesi wypłatę świadczenia pracującym emerytom. Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia, gdy wynagrodzenie przekroczy 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie świadczenie nastąpi, gdy pensja przekroczy 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Nowe limity dorabiania od 1 września

Przypomnijmy, że opublikowano niedawno przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) dane wskazują, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale br. wyniosło 8 tys. 748 zł 63 gr brutto. To oznacza, że świadczenie może zostać zmniejszone, jeśli zarobki przekroczą kwotę 6 tys. 124 zł brutto. Do zawieszenia może natomiast dojść, jeśli zarobki będą wyższe niż 11 tys. 373 zł brutto.

Powyższe progi będą obowiązywać od 1 września do końca listopada.

Jak zauważył ZUS, od przyszłego miesiąca wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić mniej do swoich świadczeń. Ma to związek z faktem, iż obecne limity wynoszą odpowiednio 6 tys. 273 zł oraz 11 tys. 651 zł, czyli o 150 i 280 zł więcej.

Z limitów zwolnione są osoby, które:

  • osiągnęły powszechny wiek emerytalny (z wyjątkiem emerytów z podwyższeniem do minimum),
  • pobierają emerytury częściowe,
  • otrzymują renty inwalidów wojennych lub wojskowych (jeśli niezdolność do pracy wynika ze służby),
  • są uprawnione do renty rodzinnej po ww. osobach,
  • pobierają rentę rodzinną wyższą niż hipotetyczna emerytura (przysługującą po osiągnięciu wieku emerytalnego).

Czytaj też:
Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury. Ważny komunikat ZUSCzytaj też:
Seniorzy zyskają więcej. Rząd zapowiada wyższe świadczenia

Źródło: ZUS