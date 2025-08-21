Już za 10 dni ważna zmiana dla emerytów. Muszą uważać na jedno

– Zbliża się wrzesień, zatem nowe limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów. Od przyszłego miesiąca będą mogli dorobić mniej do swoich świadczeń – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w komunikacie wydanym na platformie X.
Przekroczenie limitów może spowodować, że ZUS zmniejszy, a nawet zawiesi wypłatę świadczenia pracującym emerytom. Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia, gdy wynagrodzenie przekroczy 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie świadczenie nastąpi, gdy pensja przekroczy 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Nowe limity dorabiania od 1 września
Przypomnijmy, że opublikowano niedawno przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) dane wskazują, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale br. wyniosło 8 tys. 748 zł 63 gr brutto. To oznacza, że świadczenie może zostać zmniejszone, jeśli zarobki przekroczą kwotę 6 tys. 124 zł brutto. Do zawieszenia może natomiast dojść, jeśli zarobki będą wyższe niż 11 tys. 373 zł brutto.
Powyższe progi będą obowiązywać od 1 września do końca listopada.
Jak zauważył ZUS, od przyszłego miesiąca wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić mniej do swoich świadczeń. Ma to związek z faktem, iż obecne limity wynoszą odpowiednio 6 tys. 273 zł oraz 11 tys. 651 zł, czyli o 150 i 280 zł więcej.
Z limitów zwolnione są osoby, które:
- osiągnęły powszechny wiek emerytalny (z wyjątkiem emerytów z podwyższeniem do minimum),
- pobierają emerytury częściowe,
- otrzymują renty inwalidów wojennych lub wojskowych (jeśli niezdolność do pracy wynika ze służby),
- są uprawnione do renty rodzinnej po ww. osobach,
- pobierają rentę rodzinną wyższą niż hipotetyczna emerytura (przysługującą po osiągnięciu wieku emerytalnego).
