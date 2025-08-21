Już za 10 dni ważna zmiana dla emerytów. Muszą uważać na jedno

– Zbliża się wrzesień, zatem nowe limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów. Od przyszłego miesiąca będą mogli dorobić mniej do swoich świadczeń – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w komunikacie wydanym na platformie X.

Przekroczenie limitów może spowodować, że ZUS zmniejszy, a nawet zawiesi wypłatę świadczenia pracującym emerytom. Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia, gdy wynagrodzenie przekroczy 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie świadczenie nastąpi, gdy pensja przekroczy 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Nowe limity dorabiania od 1 września

Przypomnijmy, że opublikowano niedawno przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) dane wskazują, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale br. wyniosło 8 tys. 748 zł 63 gr brutto. To oznacza, że świadczenie może zostać zmniejszone, jeśli zarobki przekroczą kwotę 6 tys. 124 zł brutto. Do zawieszenia może natomiast dojść, jeśli zarobki będą wyższe niż 11 tys. 373 zł brutto.

Powyższe progi będą obowiązywać od 1 września do końca listopada.

Jak zauważył ZUS, od przyszłego miesiąca wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić mniej do swoich świadczeń. Ma to związek z faktem, iż obecne limity wynoszą odpowiednio 6 tys. 273 zł oraz 11 tys. 651 zł, czyli o 150 i 280 zł więcej.

Z limitów zwolnione są osoby, które:

osiągnęły powszechny wiek emerytalny (z wyjątkiem emerytów z podwyższeniem do minimum),

pobierają emerytury częściowe,

otrzymują renty inwalidów wojennych lub wojskowych (jeśli niezdolność do pracy wynika ze służby),

są uprawnione do renty rodzinnej po ww. osobach,

pobierają rentę rodzinną wyższą niż hipotetyczna emerytura (przysługującą po osiągnięciu wieku emerytalnego).

