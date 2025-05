Legendarna polska marka zmienia nazwę. Po 100 latach

Po 100 latach spółka Orbis oficjalnie zmieniła nazwę na Essendi. Zmiana ta jest efektem decyzji grupy AccorInvest, która od 2020 roku jest właścicielem Orbisu.

W komunikacie, którego treść przytacza RMF FM podkreślono, że zmiana następuje w ramach transformacji i ujednolicenia tożsamości całej grupy. – AccorInvest i Orbis przyjmują nową nazwę Essendi. Zmiana nie oznacza zerwania z dotychczasowym dorobkiem – przeciwnie, stanowi kolejny krok w rozwoju, realizowany w oparciu o te same wartości, zespół i know-how wypracowane przez lata. Nowa tożsamość to część transformacji rozpoczętej w 2020 roku, której celem jest dalsze umacnianie pozycji lidera odpowiedzialnego hotelarstwa w Europie – czytamy w komunikacie.

Essendi zastąpiło Orbis

Zgodnie z informacjami podanymi przez firmę, od pięciu lat konsekwentnie koncentruje się ona na najbardziej dochodowych aktywach w Europie – w segmencie ekonomicznym i midscale – optymalizując portfel hoteli poprzez dynamiczne zarządzanie aktywami (przejęcia, renowacje, sprzedaże, zamiany). Firma podkreśla, że jej transformacja to też „zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju i promowanie tego trendu w branży hotelarskiej". Plan ESG Essendi obejmuje m.in. redukcję emisji CO2 o 50 proc. do 2030 roku, osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz portfolio 100 proc. hoteli z certyfikatem Green Key.

Z danych przekazanych w komunikacie wynika, że na koniec ubiegłego roku wartość portfela hoteli grupy Essendi została oszacowana na 7,8 mld euro, a przychody wzrosły do 4 mld euro (wzrost o 3,1 proc. więcej w ujęciu rocznym).

– Zmiana tożsamości to ukoronowanie naszej transformacji i otwarcie nowego rozdziału w historii grupy. Dzięki zaangażowaniu naszych zespołów osiągnęliśmy konkretne rezultaty: umocniliśmy naszą pozycję lidera w Europie, zoptymalizowaliśmy nasz portfel, zwiększyliśmy rentowność i ustabilizowaliśmy sytuację finansową – podkreśla Gilles Clavié, prezes zarządu Essendi.

Marka Orbis została założona w 1920 roku we Lwowie jako Polskie Biuro Podróży Orbis, a w 1951 roku do firmy dołączyły pierwsze hotele. W 2020 roku marka została nabyta przez AccorInvest. Obecnie Essendi posiada 576 hoteli w 24 krajach. W skład firmy wchodzą marki takie jak ibis, Novotel czy Mercure.

