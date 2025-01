Świetna wiadomość dla polskich kierowców. Rusza budowa kluczowego odcinka „ekspresówki”

Droga ekspresowa S8 to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Polsce. Łączy Wrocław z Warszawą, odgrywając również istotną rolę w połączeniach regionalnych na Dolnym Śląsku. Obecnie kończy się w Magnicach, ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) realizuje ambitny plan jej wydłużenia aż do granicy z Czechami. Docelowo S8 ma połączyć Wrocław z Bardem, Kłodzkiem i Boboszowem, co znacznie ułatwi podróże na południe.

Nowy odcinek Niemcza–Ząbkowice Śląskie. Co się zmieni?

Rozpoczyna się budowa nowego fragmentu S8 o długości 7,9 km, który połączy gminy Niemcza i Ząbkowice Śląskie. Dzięki tej inwestycji kierowcy odczują ulgę na zakorkowanej drodze krajowej nr 8. Nowa trasa przyniesie:

Płynniejszy ruch – mniej korków i krótsze czasy przejazdu,

Większe bezpieczeństwo – nowoczesna infrastruktura minimalizuje ryzyko wypadków,

Komfort podróży – dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz pasem awaryjnym.

W ramach projektu powstanie także nowoczesny węzeł Ząbkowice Śląskie Północ, 19 mostów, wiaduktów i przepustów. Całkowity koszt wynosi 306 milionów złotych, a zakończenie prac zaplanowano na 2028 r.

Dlaczego S8 jest kluczowa dla regionu?

Droga ekspresowa S8 to nie tylko szybkie połączenie między miastami, ale również silny impuls dla rozwoju lokalnej gospodarki. Dzięki lepszej infrastrukturze:

Transport towarów stanie się szybszy i bardziej efektywny,

Inwestorzy chętniej wybiorą Dolny Śląsk,

Codzienne życie mieszkańców ulegnie poprawie – mniej czasu spędzanego w korkach i bezpieczniejsze podróże.

Nowa trasa otworzy także możliwości dla turystów, którzy łatwiej dotrą do Kotliny Kłodzkiej, malowniczych gór i dalej – na południe Europy przez Czechy.

Kolejne etapy rozbudowy S8

Budowa odcinka Niemcza–Ząbkowice Śląskie to piąty z sześciu etapów rozbudowy trasy na Dolnym Śląsku. Obecnie realizowane są także inne fragmenty, a całość od Wrocławia do Barda będzie miała 64 km. GDDKiA planuje już kolejne etapy, w tym odcinek od Barda do Kłodzka oraz dalsze przedłużenie do Boboszowa.

Ogłoszenie przetargu na dokumentację dla fragmentu Bardo–Kłodzko zaplanowano jeszcze na ten rok. Docelowo S8 może być rozbudowana o trzeci pas ruchu, co dodatkowo zwiększy jej przepustowość.

