35 najbogatszych rodzin, kontrole na granicach, toksyczne matki. Nowy „Wprost”

„35 najbogatszych polskich rodzin”. Chociaż media wolą się ekscytować kłótniami w najbogatszych polskich rodzinach, to trzeba powiedzieć, że to na szczęście wyjątki. Coraz częściej mamy w Polsce do czynienia z udanymi sukcesjami wśród najzamożniejszych polskich rodów biznesowych – pisze o nowym rankingu Szymon Krawiec.

„Matka mnie zniszczyła”. – Cały czas słyszałem, że moje życie to bagno, że nie umiem się wysłowić, że źle chodzę – wyznaje pisarz Wiktor Krajewski (dziś już Słojkowski) w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską.

„Nobel dla Trumpa?”. Kolejne bastiony żenady padły, gdy Benjamin Netanjahu zgłosił prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej nagrody Nobla. Obaj panowie mają z wysiłkami pokojowymi tyle wspólnego, co premier Donald Tusk z podejmowaniem śmiałych politycznych decyzji – pisze Jakub Mielnik.

„To jest moment próby”. – Szymon Hołownia stał się takim chłopcem do bicia. To jest moment próby i dla niego, i dla całego naszego ugrupowania – mówi Elizie Olczyk wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

Czytaj też:

Lista 100 najbogatszych Polaków 2025

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Kontrole na granicach”. Czy kontrole na granicach to dobra decyzja rządu? Zapytaliśmy o to Polaków. Odpowiedzi pokazują jasny trend – pisze Aleksandra Cieślik.

„Tusk mógł to załatwić”. Zdaniem informatora Joanny Miziołek, stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej było na wyciągnięcie ręki dla polskiego premiera.

„Hołownia popełnił błąd”. – Są dwie rzeczy, które mnie łączą z Hołownią – romantyzm polityczny i wiara w mądrość ludzi – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Paweł Kukiz.

„Na egzekucję stawię się nawet o 5 rano”. Grzegorz Braun w rozmowie z Bartoszem Michalskim o zarzutach prokuratury, kulisach swoich sejmowych interwencji i pomnażaniu wyniku wyborczego.

„Zawał zgodny z procedurami”. Po publikacji Piotra Barejki, w której opisał sprawę Macieja Jackowiaka, reakcję zapowiada Rzecznik Praw Obywatelskich.

„Profesorka w spektrum”. – Mimo że od lat zajmuję się diagnozowaniem dzieci, sama nie mogłam postawić diagnozy mojemu synowi – mówi Krystynie Romanowskiej prof. Josephine Barbaro, australijska psycholożka.

„Koszmar turnusów odchudzających”. – To, co tam się działo, jeszcze bardziej psuło relację z jedzeniem – mówi lekarka Anna Sankowska-Dobrowolska. Rozmowa Pauliny Sochy-Jakubowskiej.

„35 firm 35-lecia”. Przez 35 lat przeżyły 31 ministrów finansów, 18 premierów, kilka potężnych kryzysów i nadal prą do przodu. Szymon Krawiec stworzył ranking polskich firm, które powstały dokładnie w 1990 r.

„Wyrywanie sankcjom zębów”. Europa lubi chwalić się kolejnymi pakietami sankcji wobec Rosji, ale o ich usuwaniu jest już ciszej. Tekst Jakuba Mielnika.

„Króliki doświadczalne Doliny Krzemowej”. Postęp nie może być wymówką dla lenistwa i chciwości. Bo jeśli na to pozwolimy, przyszłość technologii będzie jedną wielką betą – pisze Piotr Olszewski.

Czytaj też:

Najmłodszy polski miliarder: Miałem już kilka razy propozycje sprzedaży firmyCzytaj też:

Pretendenci do Listy 100 najbogatszych. Zabrakło im niewiele