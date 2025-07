Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Drugi tydzień lipca przyniósł umiarkowane wzrosty kursów głównych walut względem złotego.

Dolar amerykański wyraźniej podrożał, euro zanotowało lekki wzrost, a frank szwajcarski zyskał nieco mocniej. Funt szterling pozostał niemal stabilny, wykazując minimalny ruch w górę.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień na poziomie 3,6269 zł. W kolejnych dniach systematycznie drożał osiągając 3,6432 zł w piątek. Tydzień zakończył wzrostem o ponad 1,6 grosza, sygnalizując umocnienie dolara względem złotego.

Euro (EUR) poruszało się w wąskim przedziale między 4,24 a 4,25 zł. Tydzień rozpoczęło na poziomie 4,2524 zł, a zakończyło ceną 4,2563 zł w piątek. Bilans tygodnia to wzrost o niecały grosz.

Frank szwajcarski (CHF) wykazał bardziej zauważalny wzrost wartości. W poniedziałek kurs wynosił 4,5500 zł, we wtorek spadł do 4,5370 zł, ale od środy rósł każdego dnia i w piątek wyniósł 4,5695 zł. Oznacza to wzrost o niemal 2 grosze względem początku tygodnia.

Funt szterling (GBP) pozostawał stabilny. Wystartował poniedziałkowym 4,9258 zł i nieznacznie wzrósł do piątkowego 4,9314 zł. Bilans tygodnia to wzrost o mniej niż 1 grosz, co wskazuje na minimalne wahania kursu funta względem złotego.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Zmiany wartości walut w ciągu minionego tygodnia, czyli od 7 do 11 lipca 2025 r., kształtowały się następująco:

USD: +1,6 gr (z 3,6269 zł do 3,6432 zł)

EUR: +0,4 gr (z 4,2524 zł do 4,2563 zł)

CHF: +1,95 gr (z 4,5500 zł do 4,5695 zł)

GBP: +0,56 gr (z 4,9258 zł do 4,9314 zł)

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 7 do 11 lipca 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 11 lipca

dolar – 3,6432 zł

euro – 4,2563 zł

frank szwajcarski – 4,5695 zł

funt szterling – 4,9314 zł

Kursy walut – czwartek, 10 lipca

dolar – 3,6209 zł

euro – 4,2464 zł

frank szwajcarski – 4,5535 zł

funt szterling – 4,9265 zł

Kursy walut – środa, 9 lipca

dolar – 3,6198 zł

euro – 4,2399 zł

frank szwajcarski – 4,5451 zł

funt szterling – 4,9232 zł

Kursy walut – wtorek, 8 lipca

dolar – 3,6135 zł

euro – 4,2455 zł

frank szwajcarski – 4,5370 zł

funt szterling – 4,9189 zł

Kursy walut – poniedziałek, 7 lipca

dolar – 3,6269 zł

euro – 4,2524 zł

frank szwajcarski – 4,5500 zł

funt szterling – 4,9258 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

