To będzie najszersza autostrada w Polsce. Szykuje się wielka rozbudowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w połowie bieżącego roku ogłoszenie przetargu na rozbudowę autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą – informuje portal tvn24.pl. Prace obejmą poszerzenie trasy do trzech pasów na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków oraz do czterech pasów między Pruszkowem a węzłem Konotopa. Jak zapewnia rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA, jeśli procedury przetargowe przebiegną zgodnie z planem, umowy z wykonawcami zostaną podpisane jeszcze w tym roku.

Plan poszerzenia jednej z najbardziej zatłoczonych tras w Polsce jest omawiany od 2022 roku. Pod koniec ubiegłego roku do wojewodów łódzkiego i mazowieckiego wpłynęły wnioski o wydanie zezwoleń na realizację tej inwestycji.

Poszerzenie A2 – kluczowe zmiany

Władze drogowe zapowiadają, że rozbudowa autostrady A2 będzie prowadzona przy zachowaniu ruchu na istniejących pasach. Celem inwestycji jest poprawa przepustowości trasy, skrócenie czasu przejazdu oraz zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych.

Szczególną cechą tej modernizacji będzie wdrożenie systemów odnawialnych źródeł energii, które mają zasilać infrastrukturę drogową, w tym oświetlenie oraz stacje pogodowe. GDDKiA zapowiada, że nowe rozwiązania technologiczne wdrożone na tym odcinku będą stanowić wzór dla przyszłych modernizacji innych tras w Polsce.

Przetarg jeszcze w tym roku

Planowane ogłoszenie przetargu przewidziane jest na drugą połowę roku. Jak podkreśla w rozmowie z TVN24 rzecznik GDDKiA w Łodzi, procedury są uzależnione od uzyskania niezbędnych zezwoleń, ale w przypadku braku przeszkód umowy z wykonawcami zostaną podpisane bez opóźnień.

Autostrada A2 – jedna z najbardziej obciążonych tras w kraju

Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad autostrada A2 między Łodzią a Warszawą jest jednym z najbardziej zatłoczonych odcinków drogowych w Polsce. Codziennie przemieszcza się nią od 50 do nawet 100 tysięcy pojazdów, w zależności od pory dnia i lokalizacji.

Rozbudowa trasy od dawna była postulowana zarówno przez kierowców, jak i przedsiębiorców z branży transportowej. Autostrada, która została oddana do użytku ponad dekadę temu, przestała nadążać za rosnącym natężeniem ruchu. Poszerzenie A2 ma być odpowiedzią na te wyzwania i usprawnić komunikację na kluczowym odcinku trasy łączącej centralną Polskę z resztą kraju.

