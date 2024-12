Świąteczny prezent dla kierowców. Otwarcie nowych dróg jeszcze w tym roku

Rozpoczęła się zimowa przerwa na budowie polskich dróg. Trwa ona od połowy grudnia do połowy marca (dłużej w terenach górskich). Jak wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostad (GDDKiA), jest to kres, kiedy wykonawcy, jeżeli chcą, mogą zawiesić roboty budowlane w terenie. Jeśli jednak pogoda sprzyja, to mogę wykorzystać ten czas do do prowadzenia prac, przyspieszając realizację inwestycji lub nadganiając ewentualne zaległości.

GDDKiA podkreśla, że Polska jest "największym placem budowy w Europie", a wiele z kluczowych dla naszego kraju inwestycji dotyczy sieci dróg krajowych. Drogowcy podają, że aktualnie w realizacji są 104 zadania z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) o łącznej długości blisko 1467 km i wartości ponad 63 mld zł.

– W przetargu mamy 16 zadań o łącznej długości blisko 131 km, a kolejnych ponad 2500 km w przygotowaniu. Na etapie realizacji znajdują się też 22 zadania z Programu budowy 100 obwodnic o długości ponad 176 km. Kolejnych 13 obwodnic o łącznej długości ponad 122 km jest w trakcie przetargu, a 61, o łącznej długości ponad 582 km, w przygotowaniu – informuje GDDKiA.

Jakie drogi zostaną oddane jeszcze w tym roku?

Drogowcy zwracają uwagę, że największe zainteresowanie budzą roboty w terenie, to budowa dróg to także wybór wykonawcy tych prac (przetargi i ich kolejne etapy), konieczność wykonania specjalistycznej dokumentacji projektowej, technicznej czy obowiązek uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. Wszystkie te zadania mogą być prowadzone niezależnie od warunków pogodowych.

Mimo zimowej przerwy, GDDKiA planuje jeszcze na ten rok oddanie kilku bardzo ważnych odcinków dróg w całej Polsce. – W woj. zachodniopomorskim sieć dróg zarządzanych przez GDDKiA wydłużymy o ponad 5-kilometrową obwodnicę Gryfina w ciągu DK31. W woj. mazowieckim na niespełna 13-kilometrowym odcinku autostrady A2 Groszki – Siedlce Zachód dobiegają końca procedury odbiorowe. Z kolei w woj. małopolskim, tuż przed świętami, udostępnimy blisko 14 km S7 Widoma – Kraków (połączenie Warszawy i Krakowa bezpośrednim, ekspresowym połączeniem drogowym) oraz odcinek drogi ekspresowej S52 Północnej Obwodnicy Krakowa o długości ponad 12 km – informują drogowcy.

