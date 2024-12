Ceny paliw. Świąteczna niespodzianka dla kierowców

Eksperci e-petrol.pl Gabriela Kazan i Grzegorz Maziak podkreślają, że drugi grudniowy tydzień okazał się dość spokojny i przychylny dla kierowców.

Średnia cena benzyny bezołowiowej 95 (E10) u polskich producentów wynosi obecnie 4651,60 zł netto za 1000 litrów. To o 40,80 zł więcej niż przed tygodniem. Niemal nie zmieniła się cena oleju napędowego, który dziś kosztuje średnio w rafineriach 4820,40 zł netto, co oznacza spadek o 2 zł w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Analitycy zwracają uwagę, że w ostatnim czasie kierunek zmian cen jest podobny dla obu gatunków paliw podstawowych, ale benzyna drożeje szybciej i dziś dystans cenowy pomiędzy tym paliwem a dieslem wynosi 168,80 zł, podczas gdy w połowie listopada było to 270 zł.

– Ostatnie dni przynoszą dalsze podwyżki cen paliw u polskich producentów paliw. Z prognoz e-petrol.pl wynika, że rafinerie w Płocku i Gdańsku od soboty 14 grudnia, z uwagi na wzrosty cen paliw na rynku międzynarodowym, prawdopodobnie podniosą hurtowe ceny benzyn i oleju napędowego – piszą Kazan i Maziak.

Ceny paliw przed świętami?

Jak wyglądała sytuacja na stacjach? Z monitoringu cen na stacjach paliw wynika, że w mijającym tygodniu koszty tankowania spadły. Średnia cena popularnej „95" obniżyła się o 1 gr i za litr tego paliwa trzeba średnio zapłacić 6,06 zł. Wyraźniejszy, bo o 4 gr spadek zanotowała średnia cena detaliczna oleju napędowego za który kierowcy płacili przeciętnie 6,14 zł. Kierowcy samochodów z zainstalowaną instalacją gazową, od kilkunastu tygodni przyzwyczajeni do wzrostów ceny LPG, mogli odetchnąć od podwyżek, bowiem autogaz, po jednogroszowej obniżce na stacjach kosztował przeciętnie 3,18 zł/l.

Eksperci wskazują, że kierowcy, którzy w tym tygodniu zatankowali taniej, a z kolejnym napełnieniem baku chcieliby jeszcze nieco poczekać, nie muszą się spieszyć. Analitycy prognozują kolejny niewielki spadek cen paliw. W kolejnym tygodniu ceny paliw mogą utrzymać obecny poziom z opcją obniżek o 2-4 grosze na litrze, głównie za sprawą uzyskiwania przez operatorów stacji dość wysokich marż, szczególnie na benzynach.

Z analizy e-petrol.pl wynika, że w ostatnim przedświątecznym tygodniu ceny benzyn i oleju napędowego w sprzedaży detalicznej będzie dzielił niewielki dystans cenowy, jednak nieco mniej za litr będą płacić właściciele samochodów benzynowych. Przeciętnie popularną „95” będzie się w kraju tankować po 5,96-6,08 zł/l, podczas gdy kierowcy samochodów z silnikiem diesla za paliwo do swoich aut będą płacić 6,05-6,16 zł/l. Z kolei właściciele aut z instalacja gazową zapłacą za litr LPG ok. 3,14-3,22 zł.

