14. emerytura z KRUS? Nie wszyscy rolnicy dostaną przelew

Rząd przyjął rozporządzenie, które określa zasady wypłaty 14. emerytury dla rolników objętych systemem KRUS. Podobnie jak w ubiegłych latach, dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone we wrześniu. Pieniądze trafią do uprawnionych zgodnie z harmonogramami wypłat stosowanymi przez ZUS i KRUS, najpóźniej do 25 września.

Czternasta emerytura z KRUS

Wysokość czternastej emerytury dla rolników nie przekroczy najniższej emerytury krajowej, która w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Kwota ta może zostać pomniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że jeżeli łączne świadczenia danej osoby przekraczają 2900 zł, nadwyżka zostanie odjęta od maksymalnej wysokości 14. emerytury.

W przypadku gdy po takim przeliczeniu wysokość świadczenia spadnie poniżej 50 zł, nie zostanie ono w ogóle wypłacone. To oznacza, że część rolników – szczególnie tych otrzymujących wyższe emerytury – nie otrzyma dodatkowego świadczenia.

Według danych KRUS, średnia emerytura wypłacana przez tę instytucję w pierwszym kwartale 2025 roku wynosiła 2185,22 zł brutto. To znacznie mniej niż średnia emerytura z ZUS, która w tym samym okresie sięgnęła 4189,54 zł brutto. KRUS obsługuje około 758 tysięcy świadczeń emerytalnych, podczas gdy ZUS – ponad 6 milionów.

Inne świadczenia dla rolników z KRUS

Rolnicy mogą też otrzymywać tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które gwarantuje minimalny poziom emerytury – równy 1878,91 złotych brutto.

Warto pamiętać, że czternasta emerytura z KRUS nie przysługuje również osobom, które pobierają dwa świadczenia – zarówno z KRUS, jak i ZUS. W takiej sytuacji to Zakład Ubezpieczeń Społecznych ocenia prawo do wypłaty i dokonuje jej, jeśli zostaną spełnione warunki.

