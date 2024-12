Zakopianka zamknięta. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami

We wtorek 10 grudnia od godz. 20.00 przejazd tunelem na zakopiance od węzła Lubień do węzła Skomielna Biała będzie zamknięty. Kierowcy będą musieli pojechać objazdem. – Drogowcy wyznaczą objazd przez Mszanę Dolną – poinformował rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Kacper Michna.

Przejazd tunelem na zakopiance zamknięty. Powodem ćwiczenia

Kierowcy jadący w kierunku Nowego Targu na węźle Lubień będą musieli zjechać na drogę wojewódzką nr 968 do Mszany Dolnej i dalej drogą krajową nr 28 do węzła Skomielna Biała i trasy S7. Z kolei jadący w kierunku Krakowa na węźle Skomielna Biała zjadą na DK28 w kierunku Mszany Dolnej, a następnie na DW968, skąd wjadą na S7 przez węzeł Lubień.

W tunelu pod Luboniem Małym na S7 odbędą się zaplanowane ćwiczenia służb ratowniczych. – Ćwiczenia w tunelach na trasach wchodzących w skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T należy organizować co rok – podkreśla rzecznik krakowskiej GDDKiA.

Zakończenie ćwiczeń planowane jest około północy z wtorku na środę.

Od dziś można przyspieszyć

Tymczasem od dziś kierowcy na nowym odcinku zakopianki między Rdzawką a Nowym Targiem będą mogli przyspieszyć do 100 km/h. Jak przypomina serwis krknews.pl, odcinek został otwarty dla kierowców pod koniec zeszłorocznych wakacji.

Pomimo oddania do użytku, droga była początkowo dostępna na zasadzie przejezdności, ponieważ cała inwestycja nie została jeszcze w pełni ukończona. W związku z tym na trasie wprowadzono ograniczenie prędkości do 70 km/h. Powodem tego ograniczenia były drobne prace wykończeniowe, które nadal trwały na niektórych fragmentach trasy. GDDKiA uznała, że zmniejszenie prędkości jest konieczne dla bezpieczeństwa kierowców oraz pracowników wykonujących ostatnie etapy budowy. Dzięki temu możliwe było równoczesne udostępnienie drogi do ruchu i kontynuowanie prac przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa.

Teraz jednak nastąpią zmiany. Od 9 grudnia znaki ograniczenia do 70 km/h znikną, a obowiązywać będzie limit 100 km/h, jak na większości dwupasmowych dróg krajowych.

