Samochodowy rekord w Polsce. Pobito wynik sprzed 25 lat

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar przedstawił we wtorek dane dotyczące rejestracji samochodów osobowych i dostawczych w listopadzie tego roku. Okazuje się, że miniony miesiąc był rekordowy w historii pod względem liczby zarejestrowanych aut. Wcześnie najlepszy był listopad 1999 roku, kiedy to zarejestrowano 47 812 sztuk.

Z przytoczonych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że w listopadzie br. zarejestrowano w Polsce 54 963 samochody osobowe oraz dostawcze o DMC do 3,5t. To o 16,54 proc. (7 801 sztuk) więcej niż w listopadzie 2023 roku i o 1,74 proc. (941 sztuk) więcej niż w październiku tego roku. Skumulowana liczba rejestracji w ciągu jedenastu miesięcy 2024 roku to 555 643 sztuk, co oznacza wzrost sprzedaży o 13,13 proc. względem zeszłego roku

Prawie 50 tys. aut osobowych

Samych samochodów osobowych zarejestrowano w poprzednim miesiącu – 49 144. To o 17,89 proc. (7 458 sztuk) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i o 2,17 proc. (1 043 sztuk) więcej niż w październiku br. W okresie styczeń-listopad br. w Polsce zarejestrowano 495 871 nowych samochodów osobowych.

Samar zwraca uwagę, że ostatni kwartał to tradycyjnie okres wzrostu liczby rejestracji nowych samochodów, co związane jest z wyprzedażami pojazdów z kończącego się rocznika.

– W tym roku sprzedaż dynamizuje dodatkowo obawa przed wzrostem cen, który ma być efektem wprowadzenia od 1 stycznia 2025 roku nowych regulacji dotyczących emisji CO2. Strach ten może skutkować sporym wzrostem rejestracji aut pod koniec bieżącego roku i słabym startem 2025 roku – podkreśla instytut.

Samar zwraca również uwagę, że w listopadzie samochody elektryczne uzyskały 2,5 proc. udział w sprzedaży nowych samochodów.

