Rewolucja w płatnościach gotówkowych. Limity obejmą wszystkich

Unia Europejska przygotowuje się do wprowadzenia nowych regulacji, które ograniczą możliwość dokonywania transakcji gotówkowych. Od 2027 roku obowiązywać będzie limit płatności wynoszący 10 tys. euro. To efekt działań zmierzających do zwiększenia przejrzystości finansowej i ograniczenia ryzyka prania brudnych pieniędzy oraz innych przestępstw gospodarczych.

Identyfikacja klienta

Nowe przepisy wprowadzą również obowiązek identyfikacji tożsamości klienta przy płatnościach przekraczających 3 tys. euro. Co istotne, regulacje obejmą wszystkie waluty używane na terenie Unii Europejskiej, ale państwa członkowskie będą mogły dodatkowo zaostrzyć limity na swoim terytorium.

W praktyce oznacza to, że wiele większych zakupów – jak chociażby zakup nowego samochodu – nie będzie mogło zostać opłaconych w gotówce. Konieczne będzie skorzystanie z bezgotówkowych form płatności, takich jak przelew bankowy.

Regulacje nie ograniczą się wyłącznie do osób fizycznych. Limity obejmą także szereg instytucji i branż. Dotyczyć będą banków, instytucji finansowych, biur nieruchomości, kasyn, sprzedawców dóbr luksusowych oraz platform handlu walutami wirtualnymi. W przypadku kryptowalut giełdy będą zobowiązane do weryfikacji tożsamości klientów już od transakcji powyżej 1 tys. euro.

Ograniczenia płatności

W Polsce już dziś obowiązują ograniczenia dotyczące płatności gotówkowych – przedsiębiorcy nie mogą realizować płatności gotówkowych na kwoty wyższe niż 15 tys. zł. Jednak planowane zmiany na poziomie Unii Europejskiej będą miały znacznie szerszy zasięg i obejmą również osoby prywatne.

Zakaz płatności gotówką na kwoty przekraczające 10 tys. euro zacznie obowiązywać od 2027 roku. Dla klubów sportowych przewidziano wydłużony termin dostosowania – nowe przepisy zaczną ich obowiązywać dopiero od 2029 roku.

Wprowadzenie limitów płatności gotówkowych to kolejny krok w stronę cyfryzacji usług finansowych oraz zwiększenia bezpieczeństwa transakcji. Ograniczenia mają też na celu wzmocnienie kontroli nad przepływem środków pieniężnych w całej Unii Europejskiej.

