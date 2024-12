Będzie nowa autostrada w Polsce. „Jesteśmy na początkowym etapie"

Jedną z kluczowych inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach programu budowy dróg krajowych i autostrad jest Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW, tzw. ring). Jak podaje serwis eska.pl, będzie ona położona w ciągu dróg A50 i S50. To zupełnie nowa autostrada (prawie 100 km) i droga ekspresowa (165 km), które mogą zostać poprowadzone po śladzie istniejącej już drogi krajowej nr 50.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że obecnie projektanci pracują nad wytyczeniem możliwych wariantów przebiegu S50 i A50 po zachodniej stronie Warszawy, od S7 na północ od stolicy do S7 na południe od niej.

– Jesteśmy na początkowym etapie opracowywania dokumentacji potrzebnej do wskazania wariantów przebiegu drogi i wskazania jednego z nich jako preferowanego we wniosku o decyzję środowiskową. Dla wschodniej części ringu, od S7 do S7, jeszcze nie ogłosiliśmy przetargu na wykonawcę dokumentacji projektowej potrzebnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowe – informowali drogowcy w komentarzu dla serwisu Interia.pl.

Nowa autostrada A50

Autostrada A50 jest uwzględniona w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 roku). Zważywszy na wczesny etap prac koncepcyjnych i projektowych, budowa nowej autostrady mogłaby ruszyć za kilka lat.

Jak przypomina eska.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządza siecią dróg krajowych o łącznej długości około 17 800 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 5102 km, na co składa się 1849 km autostrad i 3253 km dróg ekspresowych. Niebawem sieć dróg w naszym kraju znacząco się wydłuży (w budowie jest ponad 1300 km). Ponadto autostrady A1, A2 i A4 będą rozbudowywane o dodatkowe pasy ruchu.

