Ceny paliw na początku grudnia. Złe wieści dla jednej grupy tankujących

Na przestrzeni ostatniego tygodnia nastąpił wzrost cen paliw na stacjach. Olej napędowy zdrożał o 10 groszy, a benzyna i LPG o 5 groszy na litrze. Jak podkreślają analitycy e-petrol.pl Gabriela Kozan i Grzegorz Maziak, wzrost detalicznych cen to skutek niedawnych podwyżek w sprzedaży hurtowej. Zdaniem ekspertów jest jednak nadzieja na zmianę, bowiem w mijającym tygodniu ceny paliw w rafineriach już nie rosły.

– Dziś średnia cena benzyny bezołowiowej Pb95 u polskich producentów (w Orlenie i Saudi Aramco) wynosi 4649,00 zł netto za 1000 litrów – to o 44,80 zł mniej niż w ubiegły piątek. Olej napędowy także systematycznie taniał na przestrzeni ostatnich dni i dziś jego średnia cena wynosi 4901 zł netto za 1000 litrów – piszą Kozan i Maziak.

– Aktualnie w hurcie paliwo to jest o 49,60 zł tańsze niż w ubiegły piątek. Przyglądając się cennikom hurtowym, widać wyraźnie, że w tym tygodniu ceny benzyny „95” i oleju napędowego utrzymywały dzielący je dystans cenowy na poziomie 250-260 zł – dodają.

Z prognoz analityków e-petrol.pl wynika, że w sobotę producenci paliw w Polsce mogą jeszcze obniżyć cen

Ceny paliw na początku grudnia

W tym tygodniu litr popularnej „95" kosztował na stacjach średnio 6,09 zł, podczas gdy za olej napędowy kierowcy płacili przeciętnie 6,19 zł/l.

– Kierowcy aut z instalacją gazową wiedzą, że podwyżki w ostatnim czasie są związane ze zmianą kierunku dostaw autogazu do Polski i w mijającym tygodniu ten trend został utrzymany – LPG podrożało o kolejne 5 groszy na litrze. Przeciętnie na polskich stacjach tankowania można było je kupić w cenie 3,19 zł – piszą eksperci.

Analitycy wskazują, że to prawdopodobnie ostatni moment na tankowanie w tej cenie. Ostatnie tygodnie przynoszą bowiem podwyżki cen tego paliwa w dostawach do stacji, a to oznacza, że w najbliższym tygodniu kierowcy aut na gaz zapłacą za niego dodatkowe kilka groszy więcej niż obecnie. Ile konkretnie? Eksperci przewidują, że w pierwszych dniach grudnia litr LPG będzie kosztował przeciętnie od 3,18 do 3,26 zł.

Z kolei średnia cena "95" wyniesie na stacjach paliw od 6,03 do 6,14 zł/l, a litr oleju napędowego powinien kosztować przeciętnie od 6,15 do 6,26 zł.