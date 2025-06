Złe wieści dla przyszłych kierowców. Muszą głębiej sięgnąć do kieszeni

Wirtualna Polska sprawdziła, jak wyglądają obecnie ceny kursu na prawo jazdy w największych polskich miastach. Okazuje się, że najwięcej za kurs na prawo jazdy kat. B w wersji standard (skrzynia manualna) trzeba zapłacić we Wrocławiu, gdzie ceny kształtują się od 4400 do 4900 zł. Najmniej kurs kosztuje w Gdańsku (ok. 3500 zł).

Jak w zestawieniu wypada Warszawa? Stolica zajmuje drugie miejsce z cenami kształtującymi się od 4100 do 4300 zł. Portal zwraca uwagę, że koszt kursu na prawo jazdy kat. B wzrósł w Warszawie na przestrzeni ostatniej dekady o ok. 2800 zł, czyli o ok. 165 proc.

Kurs na prawo jazdy coraz droższy. Jakie powody?

Dlaczego koszty nauki jazdy rosną? Właściciele szkół, w których można zrobić kurs jako jedną z przyczyn wskazują inflację, która wpłynęła na wszystkie składniki kosztów prowadzenia szkół jazdy. Trzeba też brać pod uwagę czynniki regionalne i różnicowanie oferty przez szkoły. Koszt różni się w zależności od tego, czy kursant będzie się uczył w szkole nauki jazdy w dużym mieście, czy w mniejszej miejscowości.

Mówiąc o przyczynach wzrostu cen właściciele poszczególnych szkół nauki jazdy wskazują również m.in. wymianę samochodów, ale też podwyżki dla pracowników. – Oni też chcą normalnie zarabiać, więc musimy podnosić ceny, żeby również i nam się to opłacało – mówi portalowi Włodzimierz Zygmanowski ze szkoły nauki jazdy Auto Expert w Łodzi.

Szacuje się, że średnie wynagrodzenie instruktora nauki jazdy to ok. 6,6 tys. zł brutto.

Największym wydatkiem dla szkół jazdy, zwłaszcza w dużych miastach stanowią koszty wynajęcia placu manewrowego. W Warszawie jest to minimum 2 tys. zł.

– Cena kursu nie jest określona ustawą, każdy właściciel firmy określa ją sam. Koszty działalności różnią się w zależności od regionu. Na cenę końcową wpływ mają koszty wynajmu, placów manewrowych, pracowników i naprawy samochodów. Spore znaczenie ma także konkurencja, która jest duża w największych miastach. Firmy muszą też płacić podatki. Najmniejszy koszt to paliwo – podsumowuje w rozmowie z Wirtualną Polską Grzegorz Łapeta, prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

Łapeta podkreśla, że „wyznacznikiem ceny kursu dla większości przedsiębiorców jest płaca minimalna". Z wyliczeń portalu wynika, że jeszcze 10 lat temu płaca minimalna stanowiła ok. 76 proc. średniej ceny kursu na prawo jazdy w Warszawie, podobnie było pięć lat temu. Obecnie płaca minimalna to ok. 78 proc. średniej ceny kursu. Rozmówcy portalu sugerują, że w związku z kolejną podwyżką najniższej krajowej (jej ostateczna wysokość ma rozstrzygnąć się w tym tygodniu), możliwe są podwyżki w szkołach nauki jazdy.

Czytaj też:

Spokój przy dystrybutorach zakończy się? Znamy najnowsze prognozyCzytaj też:

Takiej zmiany dla kierowców nie było od 20 lat. Mocno uderzy po kieszeniach