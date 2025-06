Spokój przy dystrybutorach zakończy się? Znamy najnowsze prognozy

Według analityków e-petrol.pl dr Jakuba Boguckiego i Grzegorza Maziaka w czerwcu tankujący nie powinni spodziewać się odczuwalnych przecen, ale – jak dodają – "nie jest to też czas zmartwień wynikających z drożyzny przy tankowaniu". – J ednym słowem – „nasza mała stabilizacja" zagościła na stacjach paliw – podkreślają eksperci.

Do spokoju przy dystrybutorach przyczynia się fakt, że w Polsce nie ma czynników, które mogłyby wywołać większe wahania cen. Globalnie natomiast inwestorzy pozostają ostrożni, brak konkretnych doniesień działających na fundamenty rynkowe wpływa na obserwowaną już od kilku tygodni ograniczoną zmienność notowań ropy.

Analitycy zwracają uwagę, że hurtowe ceny paliw w Polsce pozostają stabilne, z minimalnymi zmianami w stosunku do końcówki poprzedniego tygodnia. Cena Pb98 w rafineriach wzrosła o 4 zł do poziomu 4920 zł/m sześc., Pb95 o 16 zł do 4477 zł/m sześc., diesel o 26 zł do 4496 zł/m sześc., a olej opałowy o 32 zł do 3168 zł/m sześc. Zmiany te nie sygnalizują wyraźniejszego trendu wzrostowego ani spadkowego. Odmiennie jednak może wyglądać sytuacja gazu płynnego, który powinien tanieć.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu. Prognozy ekspertów

Jakich cen paliw mogą spodziewać się kierowcy na stacjach w nadchodzącym tygodniu? Eksperci e-petrol.pl prognozują, że ceny utrzymają sie na dotychczasowym poziomie. Przewidywane zakresy to:

6,45–6,56 zł/l dla Pb98,

5,64–5,75 zł/l dla benzyny bezołowiowej E10,

5,65–5,76 zł/l dla diesla.

– Największe zmiany dotyczyć mogą rynku LPG – tutaj możliwa jest mocniejsza przecena, z prognozowanymi cenami w granicach 2,79–2,85 zł/l. Warto jednak przypomnieć, że dalszy rozwój sytuacji zależy od czynników zewnętrznych – zwłaszcza zachowania cen ropy oraz sytuacji na rynku walutowym – podsumowują Bogucki i Maziak.

