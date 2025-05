Po wyborach ceny paliw wzrosną? Analitycy stawiają sprawę jasno

Analitycy e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak zwracają uwagę, że obserwowany w pierwszej połowie maja br. wzrost notowań ropy naftowej znalazł swoje odzwierciedlenie w hurtowych notowaniach paliw w Polsce. Aktualnie metr sześcienny 95-oktanowej benzyny jest w rafineriach wyceniany średnio na 4515,00 zł i jest to cena o 53,80 zł wyższa niż na początku miesiąca. Diesel w tym samym okresie podrożał o 23,80 zł i kosztuje dzisiaj średnio 4530,00 zł/metr sześcienny.

Na stacjach w kończącym się tygodniu najmocniej potaniała benzyna E10, której cena cena spadła o 6 groszy i aktualnie wynosi 5,73 zł/l. Diesel ze średnią ceną 5,79 zł/l jest o 5 groszy tańszy niż przed tygodniem. Taką samą obniżkę odnotowano w przypadku autogazu, którego cena spadła do poziomu 2,94 zł/l.

Eksperci e-petrol.pl zwracają uwagę, że od tegorocznych szczytów cenowych z końcówki stycznia 95-oktanowa benzyna E10 potaniała o 8 proc. a diesel o ponad 9 proc.

Ceny paliw w następnym tygodniu

Czy tankowanie na stacjach paliw w Polsce pozostanie tak tanie, jak dotychczas? Zdaniem analityków e-petrol.pl gwałtownych zmian nie należy oczekiwać, ale perspektywa na kolejny tydzień jest umiarkowanie optymistyczna, co ma związek ze wspomnianym wzrostem notowań ropy naftowej. – Skala podwyżek w rafineriach nie jest na szczęście duża i na rynku detalicznym może przyczynić się bardziej do zahamowania przeceny i stabilizacji cen, niż do odwrócenia spadkowego trendu – piszą dr Bogucki i Maziak.

Szacowane przez analityków e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na okres 19-23 maja kształtują się następująco:

5,70-5,81 zł/l dla benzyny E10,

5,74-5,86 zł/l dla diesla,

2,88-2,94 zł/l dla autogazu.

