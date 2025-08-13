800 plus już nie dla wszystkich? Zaskakujące słowa prezydenta

– Oczywiście jestem otwarty do wszystkich dyskusji na temat 800 plus i tego 800 plus wypłacanego Ukraińcom i tego 800 plus wypłacanego osobom, które nie do końca potrzebują tego typu zasiłku – powiedział w „Gościu Wydarzeń" w Polsat News prezydent Karol Nawrocki pytany o ewentualne zmiany w programie 800 plus.

Karol Nawrocki zaakceptuje zmiany w 800 plus?

Prezydent zaznaczył, że każda ewentualna zmiana powinna wynikać z przemyślanej strategii, a nie być efektem doraźnych decyzji. – Trzeba w sposób zaplanowany, w sposób logiczny prowadzić polską politykę demograficzną – powiedział Nawrocki.

W ostatnim czasie głośno było o propozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego ws. ograniczenia 800 plus dla pracujących. – Docenienie pracy, ludzi ciężko pracujących, płacących podatki, to powinna być strategia dla nas, dla Polski, dla polskiego rządu numer jeden. Zachować wsparcie społeczne dla tych, którzy tego potrzebują, ale 800 plus tylko dla pracujących – powiedział pod koniec lipca prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas obchodów 130-lecia ruchu ludowego.

Z przeprowadzonego w zeszłym tygodniu sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że ponad połowa Polaków zgadza się z propozycją ludowców.

Na pytanie „Czy popierasz propozycję wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza ws. ograniczenia 800 plus tylko dla osób pracujących" aż 54,4 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Zmian w programie nie chce co czwarty respondent (26,5 proc.), a co piąty (19,2 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

W przyszłym roku minie 10 lat od wprowadzenia programu 500 plus. Na początku 2024 roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł. Przez pierwsze trzy lata przysługiwało ono jedynie na drugie i kolejne dziecko (w przypadku pierwszego stosowano kryterium dochodowe), w 2019 roku rozszerzono je również na pierwsze dziecko. Kryterium pracy dotychczas nie obowiązywało.

