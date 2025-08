Harmonogram wypłat 800 plus w sierpniu. Niektórzy dostaną wcześniej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca 800 plus w następujących terminach: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. oraz 22. dnia każdego miesiąca. Jeśli jednak termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, to środki trafią na konta rodziców wcześniej.

ZUS. Terminy wypłat w sierpniu

Jak wypłaty przebiegać będą w sierpniu? Układ kalendarza sprawił, że niektórzy dostali pieniądze już w lipcu. Harmonogram na ten miesiąc wygląda następująco:

Wypłata 2. dnia miesiąca – przelew dotrze 31 lipca (czwartek);

Wypłata 4. dnia miesiąca – przelew dotrze 1 sierpnia (piątek);

Wypłata 7. dnia miesiąca – przelew dotrze 6 sierpnia (środa);

Wypłata 9. dnia miesiąca – przelew dotrze 7 sierpnia (czwartek);

Wypłata 12. dnia miesiąca – przelew dotrze 11 sierpnia (poniedziałek);

Wypłata 14. dnia miesiąca – przelew dotrze 13 sierpnia (środa);

Wypłata 16. dnia miesiąca – przelew dotrze 13 sierpnia (środa);

Wypłata 18. dnia miesiąca – przelew dotrze 14 sierpnia (czwartek);

Wypłata 20. dnia miesiąca – przelew dotrze 19 sierpnia (poniedziałek);

Wypłata 22. dnia miesiąca – przelew dotrze 21 sierpnia (środa).

Przypomnijmy, że wraz z początkiem czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Rodzice, którzy złożyli wnioski do kwietnia mieli gwarancję ciągłości wypłat świadczenia, złozenie dokumentów w czerwcu, to z kolei gwarancja wypłaty do końca sierpnia wraz z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące. Natomiast jeśli ZUS otrzymał wnioski po czerwcu, rodzice nie dostaną wyrównania za wcześniejsze miesiące. Nie dotyczy to oczywiście rodziców, którym urodziło się dziecko.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, bankowości elektronicznej, aplikacji mZUS lub portalu Emp@tia.

800 plus już nie dla wszystkich?

W ostatnim czasie głośno było o kwestii ewentualnego ograniczenia 800 plus jedynie dla pracujących. Temat ten wywołał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który podczas niedzielnych obchodów 130-lecia ruchu ludowego powiedział: – Docenienie pracy, ludzi ciężko pracujących, płacących podatki, to powinna być strategia dla nas, dla Polski, dla polskiego rządu numer jeden. Zachować wsparcie społeczne dla tych, którzy tego potrzebują, ale 800 plus tylko dla pracujących.

Kilka dni później rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że rząd nie planuje zmian w zakresie 800 plus.

Czytaj też:

800 plus zagrożone? „To przepis na nieszczęście”Czytaj też:

ZUS przypomina o ważnej zmianie ws. 300 plus. Obowiązuje od tego roku