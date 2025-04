Fatalne wieści dla kierowców. Zapłacą więcej

O podwyżce opłat za badania techniczne samochodu mówi się od kilku lat. Wygląda na to, że nastąpił przełom w tej sprawie. Jak ustaliło radio RMF FM, Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy, który zakłada m.in. wprowadzenie takiej podwyżki. O szczegółach resort ma poinformować w czerwcu, już po wyborach prezydenckich. Wtedy mamy poznać dokładną kwotę, o jaką w przyszłym roku wzrosną opłaty za badania okresowe.

Kierowcy zapłacą więcej za badania. Mniej niż chcieli diagności

Dobra informacja jest taka, że resort infrastruktury nie zamierza zastosować się do postulatu części diagnostów zdaniem których badanie okresowe auta osobowego powinno kosztować ok. 250 zł. Z informacji rozgłośni wynika, że należy spodziewać sie podwyżki rzędu 20-30 proc., co w praktyce oznaczać będzie stawkę wyższą nie więcej niż kilkadziesiąt złotych od obecnej. Co isotne, stawka za badania okresowe ma być co roku waloryzowana, m.in. w oparciu o wskaźnik inflacji i średnie wynagrodzenie w gospodarstwie domowym.

Właściciele stacji kontroli pojazdów i diagności samochodowi podkreślają, że stawka za przegląd samochodu nie była zmieniana od 2004 roku, czyli od przeszło 20 lat. Z drugiej strony nie brakuje głosów, że stacje kontroli nie powinny narzekać, bo – w związku z tym, że badania okresowe są obowiązkowe – nie muszą martwić się o klientów.

RMF FM informuje, że w nowym przepisach pojawi się swego rodzaju bonus dla kierowców, którzy nie będą czekać do ostatniej chwili z wykonaniem badania. Jeśli kierowca zgłosi się z wyprzedzeniem i przegląd zakończy się pozytywną opinią, badanie będzie ważne dłużej niż obecnie, już nie rok, a 13 miesięcy.

Aktualne ceny na stacjach

Aktualne ceny obowiązkowych badań technicznych na Stacji Kontroli Pojazdów wyglądają następująco:

62 zł w przypadku motocykla lub ciągnika rolniczego,

98 zł w przypadku pojazdu osobowego,

140 zł w przypadku taksówki,

153 zł w przypadku ciężarówki,

161 zł w przypadku pojazdu z instalacją LPG.

