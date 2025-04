Polacy nie chcą już własnych samochodów? Statystyki dają do myślenia

Nowe dane pokazują rosnące zainteresowanie krótkoterminowym wypożyczaniem aut. Kiedy Polacy najchętniej korzystają z wypożyczalni i na co zwracają uwagę przy wyborze pojazdu? Poniżej prezentujemy ciekawe statystyki.

Długi weekend. Idealny moment na wynajem auta

Z badań Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia, wynika, że aż 33 proc. badanych rozważyłoby wypożyczenie samochodu właśnie na długi weekend. To jedna z najczęstszych okazji obok wakacji i urlopów, które skłaniają do krótkoterminowego wynajmu pojazdu.

Dlaczego Polacy wynajmują auta?

Najczęściej wskazywane powody to awaria własnego auta (51 proc.) oraz chęć zachowania mobilności po sprzedaży samochodu (29 proc.). Rosnącą popularnością cieszy się także testowanie aut przed zakupem – aż 25 proc. respondentów wypożycza pojazdy, by sprawdzić konkretny model, a 19 proc. wybiera auta elektryczne do próbnej jazdy.

Wypożyczalnia czy aplikacja? Kiedy co wybrać

W sytuacjach nagłych – np. powrocie z imprezy czy opóźnieniu pociągu – Polacy częściej sięgają po aplikacje przewozowe (42–43 proc.). Z kolei wypożyczalnie aut wybierane są tam, gdzie liczy się elastyczność i niezależność – przy wyjazdach, braku auta czy konieczności posiadania konkretnego modelu samochodu.

Na co zwracamy uwagę, wynajmując samochód?

Najważniejsze kryteria to: cena (64 proc.), łatwość rezerwacji (44 proc.) i elastyczność okresu najmu (42 proc.). Istotne są również lokalizacja wypożyczalni, stan techniczny auta, dostępność ubezpieczenia i opinie innych klientów. Dodatkowe czynniki to możliwość zniesienia odpowiedzialności za szkody, dostępność różnych marek i modeli oraz brak konieczności użycia karty kredytowej.

