E-faktury w gospodarstwie? Rolnicy biją na alarm

Od 2026 roku wszystkich rolników rozliczających się z VAT obejmie obowiązek wystawiania faktur wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). To element cyfryzacji systemu podatkowego, który dotknie także gospodarstwa rolne, zarówno te prowadzone przez czynnych podatników VAT, jak i przez rolników ryczałtowych.

Nowy obowiązek dla rolników

Nowy obowiązek zostanie wprowadzony etapami. Od 1 lutego 2026 roku objęci nim będą przedsiębiorcy, których sprzedaż brutto w 2025 roku przekroczyła 200 mln zł. Pozostali podatnicy, w tym rolnicy, będą musieli stosować KSeF od 1 kwietnia 2026 roku.

Dla tych, którzy mogą mieć trudności z wdrożeniem systemu, przewidziano okres przejściowy. Do końca września 2026 roku możliwe będzie wystawianie faktur w wersji papierowej lub elektronicznej, zamiast e-faktur. Dodatkowo wszyscy podatnicy będą mogli korzystać z trybu offline do końca 2026 roku. Ministerstwo Finansów planuje także przesunięcie do 31 lipca 2026 roku obowiązku podawania numeru KSeF w przelewach, również przy płatnościach realizowanych z użyciem mechanizmu podzielonej płatności.

Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów zapewni bezpłatne narzędzia do obsługi e-faktur w systemie KSeF.

Rolnicy reagują

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych odniósł się do zapowiedzi zmian w piśmie skierowanym do ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego. Samorząd rolniczy przedstawił negatywną opinię wobec objęcia rolników obowiązkiem e-fakturowania. Wskazuje na liczne przeszkody techniczne i organizacyjne, szczególnie dla mniejszych gospodarstw i starszych rolników, którzy mogą mieć trudności z dostępem do Internetu i obsługą systemów elektronicznych.

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podkreślił, że wdrożenie KSeF bez odpowiednich uproszczeń może oznaczać wzrost kosztów administracyjnych i nowe utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu gospodarstw. Dlatego KRIR wnosi o wyłączenie rolników będących czynnymi podatnikami VAT z obowiązku korzystania z e-faktur.

