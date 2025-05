Bill Gates oddaje cały majątek. Nie chce „umrzeć bogaty”

Bill Gates zapowiedział, że w ciągu najbliższych dwóch dekad przekaże niemal cały swój majątek na cele charytatywne. W czwartek ogłosił, że przez Fundację Gatesów planuje rozdzielić około 200 miliardów dolarów. Pieniądze mają trafić do najbardziej potrzebujących do końca 2045 roku, kiedy to organizacja zakończy swoją działalność.

Gates chce rozdać pieniądze

„Jest zbyt wiele problemów do rozwiązania, abym trzymał się środków, które mogłyby pomóc innym” – oświadczył współzałożyciel Microsoftu. Jak dodał, nie chce być zapamiętany jako ktoś, kto „umarł bogaty”. Na jednej z ilustracji Gates przedstawił, że wartość jego majątku zmniejszy się o 99 procent.

W swoim oświadczeniu Gates odniósł się do aktualnych ograniczeń nakładów na pomoc humanitarną przez zachodnie państwa. Podkreślił, że Stany Zjednoczone, dotychczas główny darczyńca agencji USAID, znacząco zmniejszyły finansowanie. W podobny sposób postąpiły także inne kraje, jak Francja czy Wielka Brytania.

Gates zaznaczył, że jego celem jest ratowanie życia niemowląt, dzieci i matek przed chorobami, którym można zapobiec. Dodał, że chce przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się polio, malarii i odry oraz ograniczyć skalę ubóstwa.

Fundacja Gatesów

Fundacja Gatesów istnieje od 25 lat i została założona w 2000 roku wspólnie z Melindą Gates. Później dołączył do nich także Warren Buffett. Według szacunków, majątek Billa Gatesa wynosi obecnie około 108 miliardów dolarów. Organizacja planuje wydać 200 miliardów dolarów do końca 2045 roku, ale wartość ta może się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej i inflacji.

W 2026 roku roczny budżet fundacji ma osiągnąć 9 miliardów dolarów. Już teraz organizacja ma istotny wpływ na globalną pomoc humanitarną. W związku z tym pojawiają się również głosy krytyki, m.in. ze strony Światowej Organizacji Zdrowia, która zwraca uwagę na zbyt duże wpływy fundacji w zakresie międzynarodowych działań pomocowych.

