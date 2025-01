Najbogatsi jeszcze bogatsi. W 2024 r. pobili rekord

Według agencji Bloomberg, która śledzi majątki 500 najbogatszych ludzi na świecie w minionym roku ich łączny majątek po raz pierwszy przekroczył 10 bilionów dolarów, co stanowi równowartość 41,3 bilionów złotych. W odniesieniu do 2023 roku najbogatszym przybyło 1,5 biliona dolarów (ok. 6,2 bilionów złotych).

Najbogatsi w 2024 r. Musk zdecydowanym liderem

Liderem wśród liderów pozostaje Elon Musk, założyciel Tesli i właściciel platformy X (dawny Twitter). Jego majątek szacowany jest na 432 miliony dolarów (ok. 1,8 biliona złotych). W 2024 roku Musk wzbogacił się o 203 miliardy dolarów (838 miliardy złotych). Duże znaczenie miał tutaj znaczący wzrost akcji jego firm po listopadowym zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Musk popierał kandydata Partii Republikańskiej, który za niespełna trzy tygodnie wróci po czterech latach do Białego Domu. Po wygranej Trump zapowiedział, że Musk wejdzie do jego administracji. 47. prezydent USA powoła „departament wydajności państwa" (DOGE). Pokieruje nim właśnie twórca Tesli wraz z biznesmenem Vivekiem Ramaswamy'm. Zadaniem nowego ciała ma być „demontaż biurokracji" i cięcia wydatków.

Na kolejnych miejscach są szef Amazona Jeff Bezos (239 miliardy dolarów). Podium zamyka właściciel Mety (Facebook, Instagram) Mark Zuckerberg (207 miliardy dolarów). W pierwszej dziesiątce zestawienia znaleźli się jeszcze: Larry Ellison, Bernard Arnault, Larry Page, Sergey Brin, Bill Gates, Steve Ballmer, a także Warren Buffett.

Jak zauważa Radio Zet, wśród 500 najbogatszych osób na świecie znajduje się 14 Rosjan. Wśród nich znajduje się m.in. założyciel platformy Telegram Paweł Durow, którego majątek w ciągu roku wzrósł o 1,85 miliardów dolarów do 11 miliardów dolarów.

Czytaj też:

Musk chce rozdawać milion dolarów dziennie. Tak wspiera kampanię TrumpaCzytaj też:

Twórca Facebooka dołączył do elitarnego grona. Jest czego zazdrościć