Rośnie zainteresowanie PPK. Polacy odłożyli 40 mld zł

Pod koniec zeszłego tygodnia wartość aktywów zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) przekroczyła rekordowy poziom 40 mld zł. Dane te przekazał Polski Fundusz Rozwoju (PFR), państwowa spółka, która nadzoruje funkcjonujący od 2019 roku program. – To dowód, że program stał się trwałym i samonapędzającym się mechanizmem długoterminowego oszczędzania, przynoszącym korzyści zarówno uczestnikom, jak i całej gospodarce – podkreśla PFR.

Niebawem 4 mln uczestników PPK?

Spółka wskazuje, że trend wzrostu aktywów PPK jest jednoznaczny, a „siła programu tkwi w systematyczności i długoterminowej perspektywie". PFR przypomina, że jeszcze pod koniec 2024 roku w PPK zgromadzonych było 30,24 mld zł, co oznacza, że w ciągu ośmiu miesięcy wartość ta wzrosła o 10 mld zł. To efekt m.in. rosnącej liczby uczestników (wzrosła ona z 3,69 do 3,94 mln osób) i systematycznych wpłat, ale też korzystnej koniunktury i efektywnego zarządzania instytucji finansowych.

– Przez długie lata w Polsce panowała kultura oszczędzania „do skarpety” – z dala od ryzyka, ale i od zysków. Dziś, dzięki Pracowniczym Planom Kapitałowym mamy do dyspozycji potężne narzędzie, które zmienia tę mentalność. Program przekroczył właśnie 40 miliardów złotych i jest to triumf systematycznego oszczędzania i inwestowania oraz jasny sygnał: PPK działa, rośnie w siłę i przynosi wymierne korzyści. Mam nadzieję, że dalsze prace edukacyjne, promocyjne i szkoleniowe pozwolą nam niebawem przekroczyć liczbę 4 mln uczestników – komentuje Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK, spółki odpowiedzialnej za upowszechnianie programu.

W ostatnim czasie głośno było o możliwych zmianach w programie, które miały utrudnić dokonywanie zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Ministerstwo Finansów zdementowało te doniesienia. – Nie są planowane zmiany w zakresie likwidacji możliwości wypłaty środków z PPK – poinformował „Wprost" Wydział Prasowy Ministerstwa Finansów.

